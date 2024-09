Bašta u cvijeću do ranog mraza: Najlepše biljke će vam pretvoriti dvorište u pravu bajku

Unesite u svoju baštu ljepotu jesenjeg cvijeća!

Izvor: Shutterstock

Kad precvetaju ljetnje sorte cvijeća, ne moramo da se pomirimo sa sivilom u bašti! U u jesen možemo da uživamo u predivnim toplim bojama - narandžastom, crvenom i žutom.

Važno je samo da dobro odaberete odgovarajuće biljke za jesen i one će vam ispuniti dvorište atraktivnim cvetovima sve do ranih mrazova.

Hrizanteme su, možda, najljepše jesenje cvijeće, nema uređene bašte u kojima ih nećete vidjeti u septembru. Idealne su one u manjim saksijama, takve se lako uklapaju i uviek su u modi. Ako planirate mjesto ispunjeno suncem, preporučuju se one koje se još nisu do kraja rascvjetale.

Izvor: Shutterstock

Ukrasni kupus uljepšava baštu svojim jedinstvenim dekorativnim lišćem. Izuzetno je tolerantan na hladnoću zahvaljujući nježnom "voštanom" sloju preko listova. Vole mjesta okupana suncem i dobro drenirano zemljište.

Izvor: Shutterstock

"Dan i noć" će donijeti najrazliitije boje u vašu baštu. Najljepše je ako ih posadite u grupama, makar po tri ili pet sadnica zajedno, tako će izgledati najbogatije.

Izvor: Shutterstock

Koje su još cvjetnice koje će vam uljepšavati baštu u jesen, pogledajte u galeriji slika.

