Kako nositi mokasine ovog proljeća: 8 ideja za šik modne kombinacije

Kreiranje osnovne garderobe je proces koji podrazumijeva razumijevanje toga šta volite da nosite svakodnevno, a zatim prilagođavanje sezonske kapsule tim potrebama. Svi to radimo na neki način, ali ulaganje u prave komade i dugoročna ušteda novca zahtijevaju promišljen pristup. Najvažnije je prvo nabaviti ključne komade, a tek potom obratiti pažnju na prolazne trendove. I to se odnosi i na obuću. Mokasine su idealno rješenje za proljeće. Stilizovane, praktične i univerzalne, već godinama zauzimaju čvrsto mjesto na modnoj sceni. Postoji mnogo načina da ih kombinujete, ali mi smo izdvojili one najaktuelnije.