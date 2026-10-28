Da li med gubi svojstva u vrelom čaju? Toplota može da uništi dio njegovih korisnih sastojaka

Da li visoka temperatura uništava dobra svojstva meda i da li je bolje da sačekate da se napitak malo ohladi prije nego što ga sipate u čaj?

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Kada temperature padnu, mnogi posežu za šoljom toplog čaja sa medom. Ova kombinacija generacijama se koristi kao kućni način za ublažavanje tegoba tokom prehlade, ali oko nje postoji i česta nedoumica: da li med gubi svoja svojstva kada se pomiješa sa veoma toplim napitkom?

Odgovor nije sasvim jednostavan. Med sadrži šećere, organske kiseline, enzime i različita jedinjenja koja doprinose njegovim karakteristikama. Istraživanja pokazuju da zagrijavanje može da promijeni njegov sastav, naročito kada je izložen visokim temperaturama tokom dužeg perioda.

Da li visoka temperatura uništava korisne sastojke meda?

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Med prirodno sadrži enzime, među kojima je i dijastaza. Ona se koristi i kao jedan od pokazatelja kvaliteta meda, jer njena aktivnost može da opadne usljed zagrijavanja. Toplota takođe može da utiče na aromu, boju i pojedina antioksidativna svojstva meda.

Međutim, važno je da se napravi razlika između dugotrajnog zagrijavanja meda na visokim temperaturama od kratkotrajnog dodavanja kašičice u šolju čaja. Istraživanja koja ispituju termičku obradu meda često koriste precizno kontrolisane temperature i trajanje zagrijavanja, pa se njihovi rezultati ne mogu pripisati svakoj šolji čaja koju pripremamo kod kuće.

Zbog toga nije opravdana tvrdnja da med postaje štetan čim se nađe u vrućem napitku. Ipak, ako želimo da sačuvamo što više njegovih prirodnih karakteristika, ima smisla da ga ne dodajemo u čaj dok je još veoma vreo.

Kada je najbolje da sipate med u čaj?

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Najpraktičnije je da sačekate nekoliko minuta da čaj prestane da bude veoma vreo, pa tek onda umiješate med. Ne postoji jedna univerzalna temperatura na kojoj med odjednom gubi sva korisna svojstva, jer promjene zavise od temperature, trajanja zagrijavanja i samog sastava meda.

Ovaj jednostavan korak može da pomogne da se smanji izlaganje meda visokoj temperaturi, bez potrebe da mjerite temperaturu napitka ili potpuno mijenjate svoje navike.

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Med nije samo zaslađivač. Postoje dokazi da može da ublaži kašalj, naročito kod djece starije od godinu dana, i da nekim osobama olakša tegobe tokom infekcija gornjih disajnih puteva. To, ipak, ne znači da liječi uzrok infekcije ili da može da zamijeni terapiju kada je ona potrebna. Posebno je važno da se med ne daje djeci mlađoj od 12 mjeseci, zbog rizika od botulizma kod odojčadi.

Na kraju, med ne mora da bude zabranjen dodatak toplom čaju. Nekoliko minuta strpljenja prije nego što ga umiješate razumna je navika, ali ne treba da vjerujete da jedna kašičica meda u vrućem napitku automatski gubi svu svoju vrijednost.

(MONDO)