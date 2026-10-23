logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otvoreni prvi "Banjalučki dani meda": Učestvuje 18 proizvođača (FOTO/VIDEO)

Otvoreni prvi "Banjalučki dani meda": Učestvuje 18 proizvođača (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Prvi "Banjalučki dani meda", na kojima će do nedjelje, 25. oktobra, 18 lokalnih proizvođača ponuditi građanima svoje proizvode, otvoreni su danas u ovom gradu.

Banjalučki dani meda Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovo je prvo izdanje manifestacije u organizaciji Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom i žena „Pčelica“ uz podršku Grada.

Kako su poručili organizatori – ovo je jedinstvena prilika da se građani upoznaju sa lokalnim pčelarima, ali i da se edukuju o značaju pčela za kompletan ekosistem.

Istakli su i značaj podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda, ali i o tome koliko pčele doprinose očuvanju prirodnih resursa.

Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković rekao je da se na ovom prostoru proizvodi vrhunski med i bila bi šteta da se ne proda, dok se, kako tvrdi, uvoze ogromne količine meda sumnjivog kvaliteta.

"Predvidjeli smo otvaranje kuća pčelarstva, muzej pčelarstva, da blizu svakog većeg grada ili centra regije imamo neki objekat gdje bi mladi bili edukovani o proizvodnji meda", rekao je Marković.

Predsjednik Društva pčelara Banjaluka Tomo Vujasin tvrdi da je uvozni med toliko "isfabrikovan" da se i hemijskom analizom teško prepoznaje falsifikat.

"Osnovna stvar je povjerenje - da vjerujete svom pčelaru i sugurno ćete dobiti pravi proizvod", rekao je Vujasin i dodao da na području Banjaluke ima 350 registrovanih pčelara sa dvadesetak hiljada košnica.

 (Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

med Banjaluka sajam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ