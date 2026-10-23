Prvi "Banjalučki dani meda", na kojima će do nedjelje, 25. oktobra, 18 lokalnih proizvođača ponuditi građanima svoje proizvode, otvoreni su danas u ovom gradu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovo je prvo izdanje manifestacije u organizaciji Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom i žena „Pčelica“ uz podršku Grada.

Kako su poručili organizatori – ovo je jedinstvena prilika da se građani upoznaju sa lokalnim pčelarima, ali i da se edukuju o značaju pčela za kompletan ekosistem.

Istakli su i značaj podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda, ali i o tome koliko pčele doprinose očuvanju prirodnih resursa.

Vidi opis Otvoreni prvi "Banjalučki dani meda": Učestvuje 18 proizvođača (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 12 12 / 12 AD

Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković rekao je da se na ovom prostoru proizvodi vrhunski med i bila bi šteta da se ne proda, dok se, kako tvrdi, uvoze ogromne količine meda sumnjivog kvaliteta.

"Predvidjeli smo otvaranje kuća pčelarstva, muzej pčelarstva, da blizu svakog većeg grada ili centra regije imamo neki objekat gdje bi mladi bili edukovani o proizvodnji meda", rekao je Marković.

Predsjednik Društva pčelara Banjaluka Tomo Vujasin tvrdi da je uvozni med toliko "isfabrikovan" da se i hemijskom analizom teško prepoznaje falsifikat.

"Osnovna stvar je povjerenje - da vjerujete svom pčelaru i sugurno ćete dobiti pravi proizvod", rekao je Vujasin i dodao da na području Banjaluke ima 350 registrovanih pčelara sa dvadesetak hiljada košnica.

(Mondo)