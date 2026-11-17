Pečurke su mnogo više od ukusnog dodatka jelima. Sadrže vlakna, vitamine B grupe i različite minerale, a posebno su zanimljive zbog jedne osobine koju ne dijeli mnogo namirnica biljnog porekla, sposobnosti da pod uticajem sunčeve svjetlosti stvaraju vitamin D.

Izvor: Shutterstock

Tajna se krije u ergosterolu, jedinjenju koje se prirodno nalazi u ćelijskim membranama gljiva. Kada su pečurke izložene ultraljubičastom zračenju, ergosterol se pretvara u vitamin D2, odnosno ergokalciferol.

Ovaj proces sličan je onome koji se odvija u ljudskoj koži pod uticajem sunčeve svjetlosti, uz važnu razliku: kod ljudi se prvenstveno stvara vitamin D3, dok pečurke proizvode njegov oblik D2. Zanimljivo je da se ovaj proces može pokrenuti i nakon kupovine.

"Pečurke obećavaju kada je reč o istraživanjima", rekla je za National Geographic, Vidžija Surampudi, direktor na odjeljenju za kliničku ishranu UCLA Health-a, i dodala: "Ali obećavajuće i dokazano nisu ista stvar."

Prema dosadašnjim istraživanjima, izlaganjem sunčevoj svjetlosti isječenih pečuraka uvećava se njihov sadržaj vitamina D2.

Jedno od praktičnih uputstava koje navodi nutricionistkinja Flavija Fajet-Mur i osnivač FOODiQ Global-a, jeste da se pečurke (jedna portobleo ili 2,3 obične) isjeku i ostave na direktnoj sunčevoj svjetlosti. Tokom toplih i sunčanih ljetnjih dana, već oko 15 minuta je dovoljno da se sadržaja vitamina D poveća. Tokom zime, kada je UV zračenje slabije, potrebno je više vremena, približno 30 do 60 minuta.

Izvor: Shutterstock

Najpovoljniji period za ovaj postupak jeste podne, kada je intenzitet sunčevog zračenja najveći.

Šta pečurke čini vrijednim dijelom ishrane?

Osim potencijala da budu izvorvitamina D, pečurke imaju niz drugih nutritivnih vrijednosti. Sadrže mnogo vode,a odlikuje ih i niska kalorijska vrijednost, u proseku oko 20 do 30 kalorija na 100 grama, mada se ove brojke razlikuju među vrstama.

Većina istraživanja se fokusirala na proučavanje lavlje grive, čija bioaktivna jedinjenja prema pojedinim rezultatima obećavaju kada je podržavanje kognitivnih funkcija i smanjenje stresa u pitanju. Takođe, tu su i štake bogate beta-glukanom čije dejstvo na imunitet se ispituje, kao i čaga sa visokim udjelom antiinflamatorni jedinjenjima. Međutim, njihova dejstva još uvijek nisu potvrđena, i ograničena su ispitivanjima na malom broju ljudi.

Dobar su izvor vitamina B grupe, posebno riboflavina (B2) i niacina (B3), koji učestvuju u stvaranju energije i normalnom funkcionisanju organizma. Sadrže i minerale poput kalijuma, fosfora i selena, kao i prehrambena vlakna.

Način pripreme utiče na nutritivni sastav pečuraka, ali termička obrada ne poništava njihove nutritivne prednosti. Istraživanja pokazuju da vitamin D2 koji je nastao izlaganjem UV zračenja može u značajnoj mjeri da se zadrži i nakon skladištenja i kuvanja.

"Za razliku od pečuraka, nijedna druga namirnica ne može da nam obezbijedi preporučeni dnevni unos (vitamin D) u jednoj porciji. Sa nutritivne tačke gledišta, svi bismo mogli da imamo korist od uključivanja pečuraka u naše menije", zaključuje Fajet-Mur.

(EUpravo zato)

Izvor: pixabay.com