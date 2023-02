Kad crna mačka pređe put...Evo šta se krije iza ovog sujevjerja

Etnolog otkriva šta se krije iza sujeverja da crna mačka donosi nesreću i da li ovakva verovanja zaista utiču na naš život.

Da li se vratite nekoliko koraka unazad ako vam crna mačka pređe put ili se pridržavate vjerovanja da u zatvorenom prostoru ne otvarate kišobran? Poznato je da su ljudi, naročito sa našeg prostora, skloni sujevjerju, a nekada veruju da im određeni rituali donose sreću. Ako sjedite na ćošku - nikada se nećete udati, ako polomite ogledalo - imaćete 7 godina nesreće, ako stavite torbu na pod - nećete imati novca, samo su neka od mnogih srpskih narodnih vjerovanja.

Kako smo počeli da verujemo u to da nam neki pokreti, rituali i reči donose sreću ili nesreću i na koji način su takva vjerovanja postala ukorenjena u našem društvu, otkrila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj etnolog Jasna Jojić. Objasnila je da sujeverje treba da posmatramo kao psihološku kategoriju i otkrila kako je nastalo ubijeđenje da mačka donosi nesreću.

"Ljudi se vezuju za sve ono što im se učini kao signal da može da im bude bolje. Sva sujeverja su vrsta strahovite nade, koja samim tim što postoji u nama i mi je slijedimo, u određenom trenutku zaista može da pruži snagu i promijeni nešto u čovjekovom životu. Primjera radi, ako stalno verujete da će vam bubamara donijeti neko dobro ako sleti na vašu ruku i u tom trenutku planirate nešto, to može da bude injekcija na naš napor da nešto ostvarimo", objasnila je Jasna i dodala:

"Sujevjerje je inače psihološka kategorija i najbolje je posmatrati ga sa tog aspekta. S jedne strane predstavlja nešto kolektivno i nesvjesno, jer su svi simboli koji se koriste u sujevjerju nevjerovatno univerzalni. Imamo etnološku i antropološku literaturu koja je stara 2.000 godine i možemo da vidimo da ljudi tada nisu mogli da putuju, telefoniraju i prenose svoja saznanja i znanja. Vidimo da su imali potpuno ista uvjerenja i da su na isti način vjerovali u neke stvari koje donose sreću", rekla je Jasna.

Sujevjerja su nastala na osnovu iskustava, ističe etnolog.

"Ubijeđena sam da su sva sujevjerja nastala na dobrim ljudskim iskustvima koja su se uvek dokazivala kao istinita. Jedino što su ljudi, prenoseći nešto sa generacije na generaciju hiljadama godina, prosto zaboravili tačan uzrok nekog sujevjerja. Sigurna sam da iza svakog sujevjerja stoji jako dobar zdravorazumski razlog zašto se toliko dugo održalo. Kroz istoriju čovječanstva, mi vidimo da se održavaju samo stvari koje su čovjeku pomagale. Sve što je čovjeku donosilo nesreću, to je ostalo kao upozorenje, kao negativno iskustvo koje bi trebalo zapamtiti. Sve što je imalo pozitivne efekte, treba da poštujemo, to je postalo tradicija", objasnila je Jasna.

Prije 30 godina, kada je istraživala o sujevjerjima, Jasna je zapamtila fascinantnu stvar - kako su žene nekada saznavale da su u drugom stanju.

"Postavljali su se džak sa sjemenom ovasa i džak sa sjemenom ječma. Žena koja sumnja da je u drugom stanju, treba da urinira u oba džaka. Pošto urin sadrži bjelančevine, a one su mnogo jače kada je žena trudna, žitarice počnu da klijaju i po tome žena zna da je u drugom stanju. Ako jače klija ječam, čeka se djevojčica, a ako jače klija ovas, onda nosi dječaka. Za mene je to bilo ogromno iznenađenje", otkrila je Jasna.

Vjerovanje da se tri puta kucne u drvo protiv nesreće ne postoji samo kod nas.

"Svuda u svijetu to važi. Mi smo jedna od manje sujevjernih nacija, to odgovorno tvrdim. Daleko su sujevjerniji ljudi koji žive na Zapadu, u Americi, Francuskoj, posebno u Engleskoj. Viktorijanska sujevjerja su maltene implementirana u običaje, moral, zakone, a da ne pričam o Indiji i Kini. Sujevjerje za crnu mačku potiče iz starog Egipta, to nije naše sujevjerje. U starom Egiptu je mačka bila mačka koja čuva porodicu, čovjeka, sreću, zdravlje, blagostanje. Koristila se na mnogo različitih načina. Činjenica je da su u Egiptu pronađene grobnice gdje je sahranjeno 140.000 mačaka. To znači da su Egipćani mačke sahranjivali na isti način kao faraone, poklanjali su im jednaku pažnju. One su bile svetinje", objasnila je Jasna i dodala:

"U srednjem vijeku je bilo dva, tri incidenta u Italiji, kada je rimokatolička crkva jurila i spaljivala žene koje su bile vidovite. Žene koje nisu poštovale rimokatoličku crkvu proglašavane su vješticama. Pošto je svaka od njih imala mačku za koju se oduvijek vjerovalo da crpi negativnu energiju i da oslobađa čovjeka od stresa i napetosti, u Italiji su tada počeli da vezuju mačku za žene koje se bave travarstvom i vidovnjaštvom. Zajedno sa ženama, spaljivali su i mačke. Od srednjeg vijeka, samo na tlu Evrope, počeo je da se pojavljuje trend da ako ti mačka pređe put, najavljuje nesreću. Zato ljudi idu unazad, jer su to shvatali kao upozorenje", objasnila je Jasna Jojić.

