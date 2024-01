SRPKINJA 28 DANA I NOĆI VESLA PO NEMILOSRDNOM ATLANTIKU! Na čamcu je sa 3 drugarice, oko njih ajkule, a ovo je CILJ

Ana iz Srbije sa tri drugarice 28 dana i noći vesla na Atlanskom okeanu, a njen cilj je da ga prevesla i da tu pobjedu posveti ženama koje boluju od endometrioze.

Izvor: TIKTOK/theresherows/screenshot

Ana je prva žena iz Srbije koja će preveslati Atlantik. Ona je djevojka koja već 28 dana i noći vesla po nemilosrdnom Atlantiku zajedno sa još tri drugarice, trasu dugu 6.000 kilometara od Afrike do Amerike. Grupa ovih hrabrih djevojaka se nalazi u čamcu od svega sedam metara.

U video klipu na Instagram profilu "whatifness" je objašnjeno sa čime se sve ove djevojke susreću. "Oko njih su talasi od 12 metara, oko njih prolaze ajkule, kitovi, prelijeću jata riba preletuša. Dok se trkaju sa još 24 ekipe u ovom podvigu, Ana i njen tim moraju da desalinizuju morsku vodu i da jedu male zalogaje astronautske hrane jer u čamcu nema mjesta za skladištenje", objašnjeno je.

Kako kažu, Ana vesla od svoje 12 godine i kada je otkrila da ima endometriozu, zbog prevelikih bolova morala je da prekine da se takmiči. Kada se 2017. godine operisala, polako se ponovo vratila veslanju i odlučila da prevesla okean i posveti ovaj podvig svim ženama koje pate od ove bolesti.

Navodi se da su tokom ove trke djevojke bile bolesne, imale su temperaturu, a kakvo je trenutno stanje, sada su u finalu trke i ostalo im je manje od 1.000 milja (1.600 kilometara) do cilja. Nalaze se na drugom mjestu od svih učesnica u ovoj trci. Informacija koja je veoma zanimljiva je, da je samo 300 žena preveslalo Atlantik, a sada bi trebalo da se na tu listu upiše i prva žena iz Srbije.

Podsjetimo, jedan muškarac iz Srbije Predrag Tripković najstariji je čovjek koji je čamcem bez motora ili bilo kog drugog pogona osim ljudskog, stigao do obale Južne Amerike iz Evrope i preveslao je Atlanski okean. Otisnuo se u avanturu koja je trajala skoro dva mjeseca tokom koje je zamalo izgubio život, a koja ga je naučila da u privatnom životu misli unaprijed samo dva sata. On je prvi Srbin koji je učinio ovako nešto, a ujedno i najstariji čovjek na svijetu (60) koji je veslao od najdalje tačke Evrope do kopna Južne Amerike.

(MONDO)