Kakvu energiju emitujete? Izaberite cvijet i otkrićete da li vas drugi vide kao uspješne, negativne ili uzdržane

Kakvu energiju emitujete? Test za one koji ne vole da gube vrijeme na introspekciju: izaberite cvijet, a mi ćemo vam reći kako utičete na druge.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Testovi ličnosti mogu da vam pomognu da otkrijete o sebi ponešto što niste znali. Introspekcija je proces razmišljanja o svojim mislima, osjećanjima, postupcima i ponašanju kako biste bolje razumjeli sebe i svoje mjesto u svijetu. Ako tome posvetite značajnu pažnju, to će doprinijeti ličnom rastu, poboljšanju odnosa sa drugim ljudima i donošenju informisanih odluka. Ali introspekcija traži puno vremena. A ako ga nemate, onda je ovaj test kreiran specijalno za vas!

Svaka osoba emituje određenu energiju koju drugi mogu osjetiti. Ta energija se može shvatiti kao pozitivna ili negativna u zavisnosti od emocionalnog stanja, raspoloženja i unutrašnjih iskustava osobe.

Kakvu energiju imate? Ovaj test će vam pomoći da jasno odredite koju vrstu energije imate i kako vas drugi doživljavaju. Da biste to uradili, samo treba da pogledate sliku sa šest cvjetova i među njima izaberete onaj koji vam se najviše dopada. Kada birate cvijet, nemojte razmišljati, ne pokušavajte da predvidite bilo šta. Napravite izbor na osnovu svojih unutrašnjih osjećanja, slušajte svoje srce. Kada odlučite, pročitajte tumačenje i naučite nešto zanimljivo o sebi!

Cvijet 1

Vi ste izuzetno emotivna osoba. Zato će vam možda biti teško da efikasno riješite svoje probleme - toliko da se ponekad osjećate kao da ste potpuno iscrpljeni. Zbog toga se možete osećati depresivno, ali trebalo bi da naučite da razmišljate na pozitivniji način. Umjesto da se pitate šta bi se moglo dogoditi ako stvari krenu po zlu, pokušajte da sebi postavite pozitivnija pitanja - kao što je šta će se dogoditi ako vam stvari krenu? Šta ćete raditi kada vam se san ostvari? U sebi imate moć i sposobnost da nešto promijenite, ali da biste to iskoristili, prvo se morate smiriti i prestati da razmišljate o lošem.

Cvijet 2

Dopunjavate svoju energiju tako što ćete biti potpuno sami. Zaista volite da provodite vreme sami sa sobom, tako da možete efikasno da obnovite svoje resurse. Ali u isto vrijeme, niste baš voljni da komunicirate sa drugima. Retko se čak i obraćate svojim najmilijima za pomoć jer mislite da je to znak slabosti. Ne znamo ko vam je rekao takve gluposti, ali nema ničeg lošeg u tome da prijatelju kažete o nagomilanim negativnim emocijama i zamolite ga za pomoć. Često je potrebno da se u neku situaciju umiješaju drugi ljudi, tek tada se ona može riješiti. Ne plašite se, prihvaćeni ste takvi kakvi jeste!

Cvijet 3

Ljudi vas vide kao veoma uspješnu osobu, kao nekog ko brine o ličnom razvoju i redovno sebi postavljate nove i nove ciljeve. I postižete ih, naravno. Neprestano težite promjenama. Sada pokušavate da se fokusirate na ono što je od vitalnog značaja za vaše blagostanje i samospoznaju. Shvatate da je neuspjeh deo života i da svaki izazov treba da vas nauči određenoj lekciji. Samo naprijed!

Cvijet 4

Puni ste negativnosti. Osjećate se kao da se ništa dobro ne dešava u životu i da vam problemi dolaze sa svih strana. Vi ste bukvalno spremni da napustite sve što radite i ponovo započnete svoj život. A oni oko vas vide vaš problem, ne sumnjajte u to. Naravno, to kroz šta trenutno prolazite jeste prilično teško, ali ako je ovo vaše mjesto, onda uvijek možete da napravite pauzu, steknete snagu i nastavite tamo gde ste stali. Pa, ako radite nešto što ne volite, zašto onda trpite? Razmislite šta bi moglo da vas usreći, u kojoj aktivnosti uživate i napravite plan da postignete svoj cilj. Sigurno ćete uspjeti! Svi uspjevaju jer djeluju iz ljubavi. Prije svega prema sebi.

Cvijet 5

Vi ste jedan od onih koji snagu crpe od drugih, koji su inspirisani ljudima. Kada naiđete na poteškoće ili probleme, ne plašite se da se povjerite bliskom prijatelju. Uvijek se trudite da uzmete u obzir mišljenja ljudi koje zaista volite jer to igra važnu ulogu u vašim odlukama. To je odlično, ali ponekad zbog ove osobine ličnosti sumnjate u sebe. Pošto ste zavisni od mišljenja drugih, često sami sebi zgazite grlo i zaboravite na ono što i sami volite. Pokušajte da pronađete ravnotežu - to će vam pomoći da postignete još veći uspjeh.

Cvijet 6

Vi ste prilično uzdržani. Vaše idealno veče je prazan stan, zanimljiva knjiga i omiljena opuštajuća muzika na slušalicama. Niste od onih koji imaju mnogo prijatelja. Više volite kvalitet nego kvantitet jer vas to manje opterećuje. Takođe ste naučili da budete u miru sa sobom, da živite u ovom trenutku samo sa ljudima koji zauzimaju posebno mjesto u vašem srcu i vašem životu. Sjajno je što se ne širite i znate da slušate sebe.

(MONDO)