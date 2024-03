Nutricioniste vam savjetuju kako najlakše smršati: Zasitne namirnice zbog kojih se nećete gojiti

Ukoliko želite da smršate, možete da postignete kalorijski deficit čak i ako odlučite da konzumirate omiljenu hranu i piće!

Izvor: YouTube/Only Scrans

Na primer, za doručak možete da jedete jaja ili bobičasto voće i mlijeko. Dok su jaja i mlijeko dobri izvori proteina i zdravih masti, bobičasto voće sadrži bogatu količinu vlakana koja podržavaju pravilno funkcionisanje varenja. Pogledajte odlične predloge za doručak, ručak i večeru!

DORUČAK

Odličnu kombinaciju predstavljaju integralne žitarice i mlijeko: "Žitarice obezbjeđuju vlakna, vitamin B i gvožđe, a mlijeko kalcijum, vitamin D i proteine. Ova kombinacija snabdijeva telo mnoštvom važnih hranljivih materija koje podržavaju gubitak težine", rekla je nutricionistkinja Loren Menaker za Eat This, Not That. Takođe, šolja soka narandže i tvrdo kuvano jaje je još jedna kombinacija hrane koja će podržati vaš cilj, kaže nutricionistkinja.

RUČAK

Nutricionistkinja za ručak preporučuje da pojedete činiju vlakana i proteina u kombinaciji sa šoljicom crnog čaja. "Studije pokazuju da polifenoli koji se nalaze u crnom čaju podstiču smanjenje unosa kalorija. Stimuliše razgradnju masti i rast dobrih crijevnih bakterija", rekla je nutricionistkinja. Neki primjeri kombinacija hrane su: špinat, pasulj i tvrdo kuvano jaje, rukola ili slatki krompir i humus, smeđi pirinač.

VEČERA

Za večeru možete da spremite sok od celera koji pomaže da se eliminišu toksini i proces mršavljenja. Sok od celera možete da konzumirate sa proteinima, kao što su riba ili piletina i sa salatom od povrća!

