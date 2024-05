Riječ stručnjaka i intolerancija na laktozu: Namirnice koje su najbolja zamjena za mliječne proizvode

Ukoliko osjetite mučninu poslije jogurta ili sira, moguće je da ste intolerantni na laktozu. Dijetetičarka otkriva koje namirnice su najbolja zamjena za mliječne proizvode.

Mliječni proizvodi su vekovima bili važan dio ljudske ishrane. Mlečni proizvodi su bogat izvor kalcijuma, proteina i drugih hranljivih materija neophodnih za zdravlje. Nažalost, ispostavilo se da ne mogu svi da konzumiraju mliječne proizvode. Dijetetičarka Karolina Topolska otkriva čime možete da zamijenite mliječne proizvode i kako da obezbijedite pravu količinu proteina u ishrani bez mlijeka.

Ako nakon konzumiranja mliječnih proizvoda kao što su jogurt, sir ili puter, osjetite da vaše tijelo loše reaguje, odnosno da imate mučninu, dijareju i bolove u stomaku, to je znak da mliječne proizvode treba da ograničite u svojoj ishrani. Sve su to simptomi intolerancije na laktozu, koji se najčešće javljalju oko 30 minuta do 2 sata nakon obroka.

Čime zamijeniti mliječne proizvode?

"Ako osjećate da se simptomi javljaju tek nakon konzumiranja mliječnih proizvoda, vjerovatno imate intoleranciju na laktozu koja je posljedica nedostatka ili odsustva enzima odgovornog za razgradnju disaharida. Primarna intolerancija na laktozu podrazumijeva smanjenje aktivnosti enzima laktaze sa godinama. Ako se simptomi pogoršaju nakon konzumiranja mlijeka, to može da bude alergija na mliječne proteine. Međutim, ostatak pitanja pokazuje da se uglavnom radi o mlečnim proizvodima, pa bih predložila testiranje na intoleranciju na mliječni šećer", objašnjava dijetetičarka.

"Prije svega, trebalo bi da ograničite ili što je više moguće isključite proizvode koji sadrže mliječni šećer, odnosno laktozu. Na tržištu hrane postoji mnogo alternativa u vidu proizvoda 'bez laktoze', pa je vrijedno razmisliti o njihovoj konzumaciji.

Dobar izbor, zbog smanjenog sadržaja disaharida, jesu fermentisani mliječni proizvodi. Međutim, ako se simptomi pojave nakon bilo kog proizvoda, treba ga isključiti. Lijepa alternativa mogu da budu i napici na bazi biljaka, na prijmer tzv. sojino ili bademovo mlijeko", savetuje dijetetičarka.

"Kada prestanete da jedete mliječne proizvode, snabdijevanje nekim hranljivim materijama, kao što su kalcijum, vitamin D ili proteini, može da bude smanjeno. Izvori kalcijuma (osim mlijeka) mogu da budu sjemenke, orasi, brokoli, peršun, pasulj, soja ili kelj. Masna riba i jaja su bogati vitaminom D. Proteini mogu da se nađu u ribi, živini, jajima i mahunarkama", savjetuje dijatetičarka.

