Operisana majka Kim Kardašijan: Kris podvrgnuta operaciji zbog opasnog karcinoma

Kris Džener, majka slavnih sestara Kardašijan-Džener, operisala je tumor na jajniku.

Izvor: Youtube printscreen / E! Entertainment

Nakon što su ljekari otkrili da ima tumor na jajniku, Kris Džener (68) podvrgnuta je hiruškoj proceduri uklanjanja materice - histerektomiji. Majka slavnih milijarderki je u najnovijem trejleru za predstojeću sezonu porodičnog rijaliti šou programa, kroz suze podijelila vesti sa svojom decom.

"Pronašli su mi cistu i mali tumor", rekla je Kris, nakon čega je Kajli Džener briznula u plač.

Kris je otkrila da su joj ljekari savetovali uklanjanje jajnika i materice.

"Ići ću na histerektomiju. Počelo je samo kao uklanjanje jajnika, a onda sam danas dobila telefonski poziv. Našli su nešto, mi smo tu da to popravimo. Veoma sam emotivna zbog toga, jer kad si mlad, počneš da pričaš o tome da želiš porodicu. To je bilo sve o čemu smo pričali bukvalno 40, 50 godina. Dakle, evo sad opet pričamo o tome i to je druga strana procesa", rekla je Kris, dok su Kim i Kloi pokušale da razvesele svoju mamu tako što su joj priredile zabavu uoči njene operacije histerektomije.

(MONDO)