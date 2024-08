Zašto stavljamo so u frižider? Jednostavan trik koji će vas "spasiti muka"

So u frižideru možete staviti bilo gdje, ali bi bilo poželjno da stoji pokraj povrća i voća

So koju budete stavili u frižider će se odmah zgrudvati, one nastaju kada so upije suvišnu vlagu iz frižidera. Pozitivno utiče i na spriječavanje nastanka buđi, shodno tome je neophodno da nivo vlažnosti u frižideru mora biti niska. Pored ovog benefita, držanje soli u frižideru utiče i na neutralisanje neprijatnih mirisa.