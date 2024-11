Pedijatar tvrdi - djeca treba da budu u krevetu u 19:30: Objasnio i zašto, ali mnogi roditelji se ne slažu

Pedijatar i otac četvoro djece tvrdi da je najbolje da djeca ležu u krevet oko 19:30, ali mnogi roditelji se ne slažu sa tim.

Roditelji rade do kasno, deca često imaju i neke vannastavne aktivnosti kasno popodne, a ponekad su i do kasno uveče "zalijepljeni" za ekrane, zbog čega u krevet najčešće ne odlaze na vrijeme.

A koje je to tačno vrijeme kada bi djeca trebalo da idu na spavanje, zapitaće se mnogi roditelji. Jedan pedijatar pokrenuo je ovu temu na društvenim mrežama, gde je svojim stavom izazvao prilično oprečna mišljenja.

Dr Rosom koji inače ima četvoro djece uzrasta od sedam do 15 godina, smatra da djeca i tinejdžeri treba da odlaze na spavanje već oko 19:30.

"Kao pedijatar, svoju djecu stavljam na spavanje veoma rano i mnogi ljudi misle da je to pomalo kontroverzno. Kod nas je pravilo da se trudimo da sva naša djeca starosti od sedam do 15 godina počnu da se spremaju za spavanje oko 19:30. To nam uglavnom omogućava da oni najmlađi zaspe već oko 19:30, dok će oni stariji zaspati oko 20:30. To radimo jer znamo koliko je važan san", rekao je dr Rosom u videu objavljenom na Instagramu, ističući da većina mališana ne spava dovoljno.

On je objavio i zvanične preporuke Američke akademije za pedijatriju, prema kojoj djeca treba da spavaju:

12-16 sati u uzrastu od četiri do 12 mjeseci

11-14 sati u uzrastu od jedne do dve godine

10-13 sati u uzrastu od tri do pet godina

9-12 sati u uzrastu od šest do 12 godina

8-10 sati u uzrastu od 13 do 18 godina

Doktor je istakao da posebno djeca školskog uzrasta ne spavaju dovoljno u skladu sa ovim preporukama.

"Mnogi roditelji kažu ’ali nama sport traje do sedam ili pola osam, onda moramo da večeramo i uradimo domaći’. Svjestan sam da je to realnost, i moja djeca idu na mnoge sportove, zato je večerima kada nemaju treninge još važnije da se držimo ovog ranog odlaska na spavanje, kako bi večerima kada nam je potrebno više fleksibilnosti zbog sporta ili nekih drugih događaja, mogu da ostanu budni malo duže, a da to nema prevelikog efekta", istakao je pedijatar, dodajući da je važno da uzmemo u obzir i vrijeme spavanja mališana kada ih upisujemo na neku aktivnost.

Ovaj njegov video izazvao je dosta oprečnih komentara. Neki roditelji su ga podržali, drugi kažu da je 19:30 prerano.

"Moje dijete spava deset sati i ostaje budno do devet uveče. Mnogo sam bolji roditelj ako se ne probudi prije šest ujutru", bila je iskrena jedna mama.

"Uh... Ja sam kao dijete išla na spavanje oko 20-20:30, ovo je stvarno sljedeći nivo. U 19:30 ih još uvek sakupljam sa raznih aktivnosti", napisala je druga.

"Moja djeca se školuju od kuće, pa mogu da budu budna malo duže i da malo kasnije ustanu. Ali, u vezi sa tim, sve aktivnosti koje utiču na spavanje vašeg djeteta bi trebalo ponovo razmotriti. Zdravlje je mnogo važnije od aktivnosti", jedan je do komentara.

Neki roditelji kažu da i stavljaju djecu na spavanje oko pola osam, osam sati uveče, te da je vrijeme nakon toga rezervisano za njihov odmor.

