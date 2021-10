Kreće snimanje filma i serije o životu Ace Lukasa!

Snimanje serije i filma "Kafana na Balkanu" po autobiografiji Ace Lukasu kreće u martu, a kasting za glumce održaće se u novembru.

Izvor: Prva TV/screenshot

"Prijave stižu svakog dana. Za neke uloge glumce ćemo birati na samoj audiciji, a neke smo unaprijed odredili. Kako stvari stoje, Lukas će sam sebe igrati na platnu. To je svojevremeno radila Vitni Hjuston. Realno, ko bi bolje Acu predstavio od njega samog? Što se tiče njegove bivše supruge Sonje, zanimljiva nam je glumica Teodora Bjelica. Lijepo izgleda, imaju neke sličnosti...

Acinog oca bi trebalo da igra Mima Karadžić. Ovo su sve samo ideje za sada, ni sa kim nije dogovoreno. Cecu ne znamo ko bi mogao da glumi, ali nam se čini zanimljivom ideja da Arkana igra njegov sin Vojin, jer jako liče”, kaže producent Saša Mirković i otkriva da oko jedne uloge imaju problem.

"Nikako ne možemo da nađemo dovoljno zlu i negativne energije prepunu glumicu koja bi vjerno dočarala lik Lepe Brene, zapravo Fahrete Jahić. Preko nekih prijatelja došao sam do vračare iz Zlota, to je tamo kod Bora, kod koje ona ide da joj gleda u pasulj i ne znam već šta sve ne. Čak sam čuo da joj je i asfaltirala put do kuće. Brena se u cijeloj priči spominje samo kao neko ko je uticao da se Aci raspadne brak sa Sonjom. Uspjela je u tome. Sa druge strane, lijepa uloga morala bi da se da Bobi Živojinoviću, koji je bio sjajan sportista, ali mu je jedina greška bio brak sa Brenom", priča Mirković.

Podsjetimo, Aca Lukas optužio je Lepu Brenu da mu je bajala kod hodže sa njegovom bivšom suprugom Sonjom Vuksanović!

"Ta spodoba ne voli ni sebe. Prema tome, odsad će da ide kod njenih hodža po Bosni isključivo da kupuje ćilime. To je kreten sa milionima u džepu, ide da baja neke magije ljudima", navodno je Lukas pisao u porukama.

"Ja sam vama samo rekao ovo što znate, kao što i vi vrlo dobro znate šta ste i kakve ste ogavne i neprijateljske rabote radili, prije svega meni, a onda i mojoj porodici. Od raznih smeštanja, ogovaranja, poturanja i olajavanja mene pred mojim najbližima, pa do smiješnih vođenja lakovernih žena, među kojima i moju najlakovjerniju, po raznoraznim prorocima, hodžama i ostalim bjelosvjetskim prevarantima da biste naudili, prije svega meni, pošto sam, čak i da ne vjerujem u takve gluposti, imao prilike da gledam bivšu suprugu kako ranom zorom poliva raznorazne vode iz flašica koje su mogle ozbiljno da mi naude, samo u slučaju da sam se, ne daj bože, okliznuo na vlažne dijelove pofajtanog stana. Smiješno, jadno i glupo", objasnio je Lukas tada.

Lepa Brena, koju je kolega Aca Lukas žestoko isprozivao, nije se mnogo obazirala ne njegove priče i uvrede. Pjevačica je tek poslije tek desetak dana odlučila da progovori o skandalu koji je potesao region.

"Ako uzmem u obzir da me je ove godine gledalo pola miliona ljudi na koncertima, da sam imala fantastičan album, mnogo kvalitetnih nastupa, onda me mišljenje pojedinca uopšte ne dotiče. Kada bolje razmislim, uopšte me više ne dotiče. Volim samo konstruktivne kritike pametnih žena i muškaraca", rekla je pjevačica za medije.

(Mondo/Svet)