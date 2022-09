Al Paćino uhvaćen s bivšom Mika Džegera: Mlađa od njega pola vijeka

Al Paćino ima bogat ljubavni život i u devetoj deceniji.

Glumac se ne odvaja od djevojke Nur Alfalah sa kojom je u vezi već nekoliko mjeseci, a sada su viđeni na večeri sa prijateljima u Holivudu. Nesvakidašnji par se nije previše uzbuđivao zbog brojnih fotografa koji su ih okružili, a njihova razlika u godinama, od pola vijeka ne prestaje da se komentariše.

Nur Alfalah ima 29 godina, i poznata je po tome da voli starije zavodnike. Bila je u vezi sa Mikom Džegerom, koji ima punih 79, ali ova crnka tvrdi da joj je frontmen Roling Stonsa ostao u lijepom sjećanju.

"Godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta osjeća. To je bila moja prva ozbiljna veza i za mene je to bio srećan period", rekla je svojevremeno ova 28-godišnjakinja za "Hello".

Al Paćino je prije Nur bio u vezi sa četiri decenije mlađom Mejtal Dohan, sa kojom je raskinuo 2020. zbog razlike u godinama.

"Razlika u godinama je teška, da. Pokušala sam to da osporim, ali on je sada stariji čovjek, budimo iskreni. Ni pored sve moje ljubavi, nije moglo da potraje", rekla je tada glumica za "The Times of Israel" i dodala da Oskarovac nije galantan.

"Uvijek mi je kupovao samo cvijeće. Kako bih mogla pristojno da kažem da nije volio da troši novac?", pitala je novinara.

