Pjevač Aco Pejović neizmerno je ponosan na svoje kćerke koje su odlučile da se obrazuju i same grade svoje karijere.

Izvor: Kurir TV

Aco Pejović jedan je od trenutno najangažovanijih pjevača na domaćoj sceni, a za njegove nastupe gotovo uvijek se tražii karta više.

Nikada nije isticao svoj uspjeh, niti bio nametljiv, te mnogi za njega kažu da je i privatno vrlo prizeman. Ipak, ponos ne krije kada su u pitanju njegove ćerke Magdalena, Marija i Iva. Pjevač važi za nekoga ko svoju privatnost ne eksponira u medijima, a mnogi znaju da je dugo u srećnom i skladnom braku sa Biljanom sa kojom je idobio tri kćerke.



Nijedna od njih nije krenula očevim stopama, ali su vrlo uspješne u svojim karijerama. Pejovićeva najstarija kćerka Magdalena završila je FON, dok je srednja Marija u septembru prošle godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata u generaciji.

Aco Pejović u više navrata isticao je da je porodica centar njegovog svijeta i da je najponosniji na akademske uspjehe ćerki.

"U privatnom životu su mi se dešavali lični gubici, koje sam sam veoma teško podnio i od čega se još oporavljam. Međutim, tu su i oni veoma srećni momenti poput diplomiranja na Medicinskom fakultetu moje srednje kćerke Marije. Učinila me je najponosnijim ocem na svijetu. Sve tri me svakog dana čine ponosnim ocem. Biljana i ja smo zahvalni bogu na tome u kakve su ljude izrasle naše kćerke. Moram da priznam da smo uradili sjajan roditeljski posao", rekao je on jednom prilikom.

Ovako izgleda njegova supruga:

Vidi opis Same grade karijere: Kćerke Ace Pejovića završile fakultet Aco Pejović sa suprugom Aco Pejović Biljana i Aco Pejović Aco Pejović 18. 4. 1972. Aco Pejović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO/ Blic)