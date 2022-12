"Ima neke natalne karte i vjeruje u to": Aco Pejović progovorio o saradnji sa Eminom i novoj pjesmi

Aco Pejović je priznao zbog čega publika toliko čeka na duetsku pesmu sa Eminom Jahović, te otkrio zbog čega je razočaran.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Emina Jahović i Aco Pejović već dugo unazad najavljuju zajednički duet, ali spekulisalo se da do te saradnje zapravo neće doći, pa je pjevač otkrio šta se dogodilo i da li će objaviti pjesmu koju njihovi fanovi željno iščekuju.

"Da, jesmo dugo najavljivali, ja sam i htIo da se to mnogo ranije dogodi, ali Emina ima tu neke natalne karte i vjeruje u to. Njena je pjesma, pa sam pustio da ona sve odluči. Juče smo snimali spot i to čak dvadeset sati", izjavio je Aco Pejović i otkrio da li i on vJeruje u natalne karte.

"Mene to stvarno ne zanima, nemam ništa protiv toga, ali nisam stvarno u tome", istakao je pJevač, pa se dotakao teme vjere i religije: "Vjera se ne otkriva, ona se usađuje. Ja se trudim da budem vJernik. Za mene je to ljubav, praštanje, davanje, povJerenje, na tome se zasniva. Nije vjera u tri reči, ali nemamo sada vremena za to".

Pejović je potom iskreno prokomentarisao i aktuelnu temu - Svjetsko prvenstvo u Kataru i plasman fudbalske reprezentacije Hrvatske u polufinale: "Oni su pokazali kako se to radi. Ovo ne prigovaram našima, možda će neko pogrešno shvatiti, ali oni su pokazali kako se igra srcem za svoju zemlju".

Pejović je priznao i da se razočarao, jer je očekivao puno bolje: "Jesam serazočarao, jednostavno, krivo mi je, jer nas oni dugo nisu obradovali, osim ovih kvalifikacija nema tu mnogo čega".

Navikli smo da je Aco Pejović uvijek iskren pred kamerama, pa je nedavno izjavio i da je "bio mamin i tatin sin", kao i da je vaspitavan tako da niko nikada ne može da mu nabije komplekse.

(MONDO/Republika.rs)