Keba otkrio zbog koje pjesme je spreman i da ZAPLAČE

Dragan Kojić Keba se prisjetio početka karijere i otkrio koja pjesma i danas budi emocije u njemu i ne propušta da je čuje kada je u kafani.

Izvor: Grand TV/screenshot

Dragan Kojić Keba, koji se nedavno oglasio povodom zabrane da s kolegama pjeva u Hrvatskoj na jednom događaju, poslije dužeg perioda je nastupio u Beogradu, a tom prilikom je otkrio kakva sjećanja i emocije ga vezuju za kafanu.

"Ne pjevam baš tako često u Beogradu, ali volio bih. Drago mi je što su ovakve prilike počele da se događaju u Beogradu. Kafana je mjesto gdje sam počeo kada sam imao 17 ili 18 godina. To je nešto što budi moja najljepša sjećanja, od moje Loznice. Drago mi je što su se probudile kafane u Beogradu, jer su one posebna magija. To je draž koja se pretvara u reč. Već sam na putu da komponujem jednu pjesmu, neće se zvati kafana, ali će biti ta priča", izjavio je Keba pred nastup, pa otkrio koju pjesmu naručuje u kafani.

"Negdje u u daljini pogled mi se gubi. Zašto baš tu? Ne znam, ta pjesma je starija od mene. Ja sam je kao mali naučio i zavolio. Ta pjesma budi u meni neka sjećanja", priznao je pjevač, koji se prisjetio početaka karijere.