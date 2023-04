U UKLETOJ KUĆI ODGAJALI ŠESTORO DJECE! Glumac je sada prodao za 36 miliona

Bivši holivudski par Anđelina Džoli i Bred Pit živjeli su sa svojih šestoro djece u kući koja važi za ukletu, a slavni glumac je odlučio da je proda.

Izvor: YouTube/MovieClipsTrailers

Anđelina Džoli i Bred Pit važili su za jedan od najomiljenijih parova u Holivudu, a kada su saopštili da se razvode razočarali su brojne fanove širom svijeta. Iako su se mnogi nadali velikom pomirenju, to se nikada nije deslio, a bivši supružnici su ostali u lošim odnosima, te su više puta završili i na sudu.

Tokom bračne idile par je živio u kući koja važi za ukletu, a priča koja se vezuje za nju je jeziva, u skladu sa "epitetom". Kuću je 1994. kupio holivudski glumac u Los Feliz oblasti u Los Anđelesu, a kasnije je u vili živio sa Anđelinom i njihovo šestoro djece. Imanje se prostire na gotovo četiri hiljade kvadratnih metara. Privatnost je zagarantovana visokom ogradom od žice i gustog prirodnog prstena drveća od 3,5 metra, a kuća se nalazi u čuvanoj rezidencijalnoj zajednici.

Prethodni vlasnik kuće bila je Kasandra Piterson, poznata kao Elvira Gospodarica tame, koja je u intervjuu otkrila da se iselila iz te vile devedesetih jer je kuća bila "opsjednuta duhovima". Pit je vilu od nje kupio za 1,7 miliona dolara, nakon čega je uložio i u okolna zemljišta. Sve je spojio u jedno imanje koje se sastoji od pet nekadašnjih.

Pitersonova je objasnila da su ona i njen bivši muž razgovarali sa glumcem: "Samo smo ga upozoravali da se mnogo čudnih stvari događalo u kući otkako smo se uselili. I bio je vrlo uzbuđen zbog toga. Mislio je da je to stvarno super".

Prema Elvirinim riječima, čudne stvari koje su se dešavale u toj kući nisu bili samo neobični zvukovi: "Vidjela sam ljude kako hodaju na spratu, stvarne ljude koji samo hodaju. Jednom je duh sjedio dole ispred kamina, jednom je ušao u moju spavaću sobu i potom izašao iz prostorije. Vidjeli smo osobu kako pluta okolo na dnu bazena, takve stvari".

Elvira je poručila da je svjesna da priča djeluje "ludo", ali takve stvari se njoj dešavaju. Situacija je postala toliko ozbiljna da je pozvala sveštenika da izvede egzorcizam u kući. Dok se borila sa svim tim, Bredu to nije nimalo smetalo, bio je oduševljen njenom pričom. "Mislim, nema mnogo kupaca za koje bi to bila prodajna tačka, ali on je rekao: 'Oh, to je tako super'. Volim što je toliko cijenio kuću", dodala je.

U januaru je odjeknula vijest da je holivudski glumac Bred Pit na tržište stavio ovo imanje na prodaju, a sada je zvanično prodato za 39 miliona dolara, odnosno 36 miliona evra. Kako je sa Anđelinom širio porodicu, tako su njih dvoje dvorište i okućnicu napunili i terenima za različite aktivnosti. Raskošno imanje osim kuće ima još i bazen, teniski teren, skejt park, plesnu dvoranu, bioskop, garažu za motore i automobile, kamenu kuću i jezero.

Nekadašnji holivudski par Anđelina Džoli i Bred Pit nakon razvoda ostali su u lošim odnosima, a nebrojane otpužbe "pljuštale" su s obe strane. Glumica je čak dostavila sudu skandalozna dokumenta u kojima tvrdi da ju je bivši suprug napao tokom privatnog leta kao i da je davio jedno njihovo dijete, dok je drugo udario po licu. Bred Pit tužio je bivšu suprugu jer je prodala svoj dio vinarije "Šato Miraval" u Francuskoj, koju su kupili zajedno i na kom su se i vjenčali, a u okviru parnice Anđelina je optužila bivšeg supruga za nasilje.