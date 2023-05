RASTA BEZ DREDOVA! Reper šokirao promjenom, skratio kosu i pokazao kako uživa (FOTO)

Stefan Đurić Rasta prepoznatljiv po dredovima, odlučio se na veliku promjenu i sve iznenadio novom frizurom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reper Stefan Đurić Rasta, kog je bivša supruga Ana Nikolić nedavno potkačila uživo u jednoj emisiji, otkako se pojavio na estradnom nebu, bio je uvijek drugačiji od drugih i prepoznatljiv po svojoj specifičnoj frizuri u vidu dredova. Više od decenije nije mijenjao frizuru, međutim sada su se pojavile fotografije repera iz đakuzija bez dredova.

Pjevač je izgleda odlučio da više nema specifičnu frizuru pa se ošišao skroz na kratko što ga je na prvi mah dovelo do neprepoznatljivosti. Inače, Rasta je svojevremeno pričao kako nikada neće ošišati dredove, međutim, sada je očigledno promijenio mišljenje.

"Nikada neću ošišati dredove. Razočarao sam se kada je to uradio The Weeknd zbog nove pjesme", rekao je reper jednom prilikom, ali je izgleda ipak odlučio da i on proba kako to izgleda biti bez dredova.

Rasta snima film o svom životu koji je oduvijek intrigirao medije, a najveću pažnju privukao je trenutak kada je reper završio u zatvoru. Ranije je rekao da Ana Nikolić neće biti ni pomenuta u filmu, a otkrio je kakvo iskustvo nosi sa snimanja i da li mu je bilo teško da ponovo proživljava neke situacije.

"Bilo mi je teško, iskreno. Imam tragove na rukama od lisica, neprijatno iskustvo skroz. Čak i kada smo snimali ulazak u maricu, to mi je onako, iskreno, bilo baš jezivo. Sve stvari smo gledali da izgledaju realistično i baš zbog toga mislim da će biti poseban", poručio je nedavno Rasta, a film je sniman u Centralnom zatvoru.

