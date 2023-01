"Posjećivala sam te u zatvoru, ne na Jejlu": Ana brutalno o Rasti, reagovala na priče o alko-testu

Ana Nikolić priznala da ju je povrijedio jedan Rastin komentar, pa žestoko oplela po njemu.

Pjevačica Ana Nikolić je pre izvjesnog vremena zapanjila javnost na društvenim mrežama, kada je na račun svog bivšeg suprugaStefana Đurića Raste, izrekla niz uvreda.

Pjevačica je zaprijetila da će "ispičati sve o njemu", a potom je za komentar upitan i on. Rasta tada za medije nije želeo da komentarše odnos sa bivšom suprugom, ali je na pitanje "da li misli da je bila pod dejstvom alkohola" rekao samoda joj nije radio alko-test. Upravo ovaj odgovor veoma je povrijedio pjevačicu.

Ana je gostujući u emisiji na televiziji "Una" komentarisala njegove riječi, te brutalno odgovorila: "Žena koja ti rodi dijete, ako te novinar pita: 'Da li je bila pijana kada je to izjavila?', ti kažeš: 'Nisam joj radio alko-test'. To je jako, jako bezobrazno. Ako smo se dogovorili da o tome ne pričamo, onda kažeš: 'Sjledeće pitanje'. Ako tako radiš, onda ćeš svaki put dobiti činjenice na 'feed-u', na mom instagramu. Al' ako si ti perfidan i bezobrazan, nisi radio meni alko-test,ti kog sam posjećivala u Centralnom zatvoru, nisam na Sorboni, ni na Jejlu, ni na Prinstonu. Kada nekome daš drugu šansu, to je kao kada mu ponovo napuniš pištolj, pa te promaši, pa mu napuniš pištolj, pa te opet promaši, pa mu opet napuniš... pa kol'ko puta da ti punim pištolj?", kazala je iskreno Ana.

