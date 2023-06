Heder Grejam i u šestoj deceniji privlači pažnju: "Kako je ovo moguće, prošlo je 25 GODINA, a ti ista?!" (FOTO)

Heder Grejam pozirala je u kupaćem kostimu, a hiljade ljud komentariše njen izgled.

Poznata glumica Heder Grejam i u šestoj deceniji privlači pažnju svojim izgledom. Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu na plaži, a mnogi nisu mogli da veruju kako izgleda u 54. godini. U nizu fotografija koje je podijelila, nosi bjeli dvodelni kupaći kostim, a na nekim fotografijama pozira i u plavoj haljini za plažu.

Ova glumica izgleda gotovo jednako kao devedesetih godina, što su zapazili i njeni fanovi. "Jako vruće. Ne zaboravite koliko ona ima godina, što je nevjerovatno", "Jesi li stvarna?", "Izgleda magično", "Ona ne stari", "Izgleda fenomenalno", "Još uvek moja simpatija iz detinjstva", "Boginja", "Kraljica", "Nisi se promijenila od uloge iz 1999. godine", bili su samo neki od komentara.

Podsjećamo, Heder Grejam je osim filmova o Ostinu Pauersu, glumila u filmovima "Hangover", "Killing me softly", "Scream", "Boogie Nights", "License to drive", "On a Wing and a Prayer" i brojnim drugim. Za njenu savršenu figuru zaslužni su pilates i joga, a obožava da vježba. "Čisto iz zabave, otišla bih na joga-odmor i vježbala jogu 4 sata dnevno".

Istakla je da u njenom jelovniku nema belog brašna i šećera. Podsjetimo, nedavno je dala intervju u kom je otkrila da ne želi djecu i da joj, kako kaže, ista nisu namijenjena. Zbog odluke da nema djecu, glumica se osjeća slobodno, ali ističe da je svjesna da se ovakva odluka ne sviđa većem dijelu društva.

