Glumio Mimu Šiš u "Audiciji", pa zalupio vrata KETRIN ZITI DŽOUNS: Gdje je i kako sada izgleda glumac Jasmin Geljo?

Jasmin Geljo je zasmijavao cijelu Jugoslaviju kao Mima Šiš, trudnica na audiciji da postane glumica!

Osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka cijela Jugoslavija je uživala u predstavama audicija u kojima grupa urnebesnih likova pokazuje svoj talenat na akademiji za glumu.

Jedan od kandidata, tačnije kandidatkinja, bila je Mima Šiš, koja je dva puta (u Audiciji 1 i Audiciji 2) pokušala da uspije na velikom platnu.

Mimu je igrao glumac Jasmin Geljo koji godinama živi u Kanadi, gdje je imao prilike da upozna i sarađuje s velikim brojem svetskih faca. Jednom prilikom je otkrio da je zalupio vrata ispred nosa Ketrin Ziti Džouns, glumici i supruzi slavnog Majkla Daglasa s kojim je u prijateljskim odnosima.

"Dolazi Majkl Daglas i kuca mi na vrata, a sa njim stoji njegova žena Ketrin Zita Džouns. Ja otvorim vrata i kažem - izvolite. On mi kaže 'samo sam hteo da te upoznam sa svojom ženom', a ja kažem - nemam sad vremena i zatvorim vrata. Nakon tri-četiri sekunde otvorim vrata, oni me gledaju u čudu, te ja kažem 'šalim se, šta vam je'. Stalno ja pravim te budalaštine, a oni su to super shvatili. Oni su vrlo jednostavni ljudi", ispričao je Geljo u emisiji "Una due tre".

Jasmin Geljo je pre 7 godina u Kanadi nominovan za ulogu "najbolji glumac", i igrao je u hit seriji "Schitt' creek".

Ovako danas izgleda:

