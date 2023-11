Margo Robi pocrvenila na crvenom tepihu - ona pozira, muž joj NE DA MIRA! (VIDEO)

Margo Robi pozirala je na crvenom tepihu, dok joj je njen suprug sve vrijeme odvlačio pažnju.

Izvor: Profimedia

Margo Robi je nakon filma "Barbi" stekla planetarnu popularnost i postala jedna od najplaćenijih glumica, a lepa plavuša nikada nije krila da joj je suprug Tom Akerli najveća podrška.

Zgodna Margo je udata od 2014. godine, a svoju srodnu dušu upoznala je godinu dana ranije, na snimanju njenog filma "Francuska svita". Vjenčanje je bilo skriveno od medija, a i danas se Tom drži u pozadini, mada prati svoju slavnu suprugu na turneji. Sada su se zajedno pojavili na jednom popularnom događaju o kojem se i te kako priča.

Margo i Tom pozirali su jedno pored drugog, zagrljeni i nasmijani, ali je lijepa glumica sve vrijeme imala "ometača". Njen suprug joj je odvraćao pažnju tako što ju je štipkao za "pozadinu", dok se ona smješkala i pokušavala da mu nagovijesti da prestane. Fotografi su ubrzo primjetili šta se dešava:

"Šta to radite? Je l' te on to štipka?", samo su neki od komentara.

Pogledajte snimak:

(MONDO/ K.B.)