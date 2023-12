Komšije sa Košutnjaka progovorile o privatnosti proslavljenog pjevača Zdravka Čolića.

Izvor: Pink tv /printscreen

Najveća balkanska zvijezda Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i mlađom Larom živi u luksuznoj vili na Košutnjaku, a komšije za njega imaju samo reči hvale.

Čitava kuća okružena je zelenilom, dok se ispred nje prostire veliko dvorište, dvije kapije i visoke mere bezbjednosti. Komšije i te kako cijene Čolu, a jedna od njih Sanja priznala je da je prvi susret sa Zdravkom imala na dječjem igralištu.

"Prvi put kada sam ga vidjela, nisam mogla da vjerujem. Njegova djeca i moja djeca su se igrala na igralištu. Meni se obrati neki čovjek, kad ono - Čola. Ja stala, gledam i ne vjerujem. On se lijepo nasmijao i od tada se uvijek lijepo javi kada se sretnemo na igralištu. Čovjek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega", otkriva komšinica, dok komšija Bogdan ističe Zdravko treba da bude primjer svim poznatim ličnostima.

"Ma Čola je gospodin, svako će vam to reći. Srećemo se često u šetnji, a i u obližnjim restoranima. Uvijek se lijepo javi i veoma je ljubazan. On treba da bude primjer drugim poznatim ličnostima kako se zvijezda ponaša. Mislim da se takva pjevačka veličina više neće ponoviti na našim prostorima. Vježba često, vrlo je disciplinovan i u top formi uvijek."

Vidi opis Komšije "razvezale" o Čoliću, otkrile kakav je privatno: "Ma ljudina..." Zdravko Čolić 30. 5. 1959. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO - Sivački Goran Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jedna komšinica otkrila da se divi Čoli što je uspio da sačuva porodicu od javnog života.

"Znam sve o Zdravku, ali neću da vam kažem. Moja kuća je blizu njegove, a sa istog smo podneblja došli. Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti što krije svoje najbliže, a tako treba i da ostane. Kako vidim, to poštuju i konobari i komšije i niko se do sada nije usudio da uslika na kvarno njega i porodicu. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zalužuje", kaže ona.

Komšinica Snežana otkriva da joj je veoma žao što se jednom nije slikala sa njim kada je imala priliku.

"Vozač ga je vozio i izašao nešto do trafike da mu kupi. Ja ga pitam: 'Je l‘ to Čola u kolima?', a on klimne glavom. Mene je bilo sramota da mu priđem da se slikam, šta će, čovjek tako velika zvijezda, ko zna koliko ga njih gnjavi za slikanje. Evo i danas žalim što se nisam taj dan slikala sa njim, ne znam da li ću imati takvu priliku ponovo. Čola je naša najveća zvijezda", iskrena je Snežana, koja je ponosna što joj je Zdravko u komšiluku.

Ovako je Čola vježbao u šumi na Košutnjaku:

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:07 ZDRAVKO ČOLIĆ NAKON NEZABORAVNOG PROVODA U ČAČKU OTRKIO: Ovo je najteži deo nastupa! Zbog ovoga su mu ovakvi koncerti POSEBNI Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/ Blic)