Marija Šerifović dobila bebu: Dijete na svijet donijela surogat majka (VIDEO)

Pjevačica Marija Šerifović dobila je bebu uz pomoć surogat majke i ostvarila jednu od najvećih svojih želja!

Marija Šerifović ovu godinu ispraća držeći u naručju svoje dijete o kom je oduvijek maštala. Cijeli proces trajao je dugo i dolazak bebe držan je u strogoj tajnosti, a trudnoću je iznijela surogat majka. Ponosna mama je dobila dječaka kom je dala ime Mario.

Za ime Mario, pjevačica se odlučila zbog jake simbolike - potiče od latinske riječi "mare" što znači more, kao i "marem" što predstavlja muško iliti glavu porodice.

O svojoj želji da ima bebu je govorila u jednoj televizijskoj emisiji - "Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerovatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem", rekla je prije godinu i po dana Marija Šerifović.

Osim toga, kada je nedavno sa pratiocima na Instagramu slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, oni koji znaju da čitaju između redova mogli su da primijete da se nešto sprema budući da je tada ponovo spomenula "Šerifovića juniora".

"Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sijede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedjelji mjeseca oktobra. Bez vas Marija Šerifović ne postoji", rekla je Marija u videu na Instagramu.

