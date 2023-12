BRED NAPUNIO 60, A DŽORDŽ KLUNI OVO REKAO O NAJBOLJEM DRUGU: "U posljednje vrijeme NE IZGLEDA DOBRO, šminka ga spašava!"

Prijateljstvo Breda Pita i Džordža Klunija datira od davnih dana, i dokaz je da pravih prijateljstava u Holivudu ima.

Izvor: Profimedia/Darla Khazei/INSTARimages.com/Kristin Callahan/Everett Collection

Jedan od najljepših muškaraca na svijetu, poznati holivudski glumac Bred Pit danas slavi šezdeseti rođendan. Iako se mnogi slažu sa mišljenjem da izgleda sjajno, ima i onih konji sumnjaju da je podlegao uticaju hirurških uljepšavanja.

Bred je veliki dugogodišnji prijatelj sa još jednim nekadašnjim zavodnikom, Džordžom Klunijem, koji se jednom prilikom našalio na njegov račun. Pit i Kluni zajedno rade na filmu "Wolves" na kom su i producenti, a ovo je prvi put nakon petnaest godina da se ponovno druže na filmskom setu, i pritom se dobro zabavljaju. Kluni se u intervjuu za ET osvrnuo na njihovu ponovnu suradnju, a nije propustio da se našali na račun svog kolege.

"Lijep je dečko Pit. Ne znam jeste li ga vidjeli izbliza u posljednje vrijeme? Ne izgleda tako dobro. Međutim, sa šminkom i vizualnim efektima, možemo ga spasiti", našalio se.

Izvor: Profimedia

Kluni je na premijeri filma "The Boys in the Boat" otkrio kako Pit voli da se šali na filmskom setu. "Moje šale mogle bi potrajati zauvijek, ali njegove podvale zadiru do kostiju. Koristi prljave trikove", otkrio je glumac za ET online. Za to vrijeme, Bred Pit svojevremeno je za Vogue otkrio koja dva slavna muškarca su za njega ideal ljepote.

"Znate u svijetu glume, jer je to moj posao kojim se bavim svaki dan... mislim da je to Pol Njumen. Zato što je tako graciozno ostario. I prema svim izvještajima bio je zaista posebno, talentovano, toplo i iskreno ljudsko biće", rekao je Pit i dodao: "A ako bi trebalo da imenujem nekog od ljudi koji su još uvijek među nama, pa moram da istaknem Džoržda Klunija, jer zašto da ne?"

(MONDO)