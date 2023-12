Karleuša otkrila tajnu pjesme: Pisala je "Tihog ubicu" dok sam joj pričala o turbulentnom odnosu s Duškom

Jelena Karleuša u posljednje vrijeme otkriva mnoge detalje odnosa sa mužem Duškom Tošićem.

Jelena Karleuša opet se dotakla svoje prošlosti, pa je tako sad za medije otkrila da je jedna od njenih najlepših balada "Tihi ubica" posvećena njenom suprugu Dušku Tošiću i turbulentnom odnosu koje su njih dvoje imali tih godina.

"Za mnoge stvari koje je napisala Marina Tucaković, ja sam bila idejni tvorac teme. Mi smo sjedile i onda ona mene ispituje o mom životu, šta je novo, šta nije... Na primjer, kad je napisala 'Tihog ubicu', ja sam joj pričala o mom turbulentnom odnosu sa Duškom. Duško je u stvari dobio svoju pjesmu - 'Tihi ubica', jer sam pričala o njemu", otkrila je pjevačica u podkastu na WTF radiju.

Stihovi ove autobiografske pjesme, koja se nalazi na albumu "Revolution" iz 2008. godine glase: "Budim se sama, oči nikog ne traže. I šta je taj odsjaj u mom pogledu? Na stolu pored muški sat, kô da mi kaže, da izgleda da neko još pored mene živi tu. I dve-tri kapi krvi posle brijanja, otužan miris što po sobama se širi. Otkad to duhovi mi dolaze po danu? Ma gde je taj muškarac što pored mene ovde živi? I zovem, zovem 92 i neka traže, neka nađu ga. Nek' kaže gde je ljubav nestala, nek' puste sirene, nek' uzbuna krene. A kad ga stignu, nek' mu kažu: 'Stoj!' Nek' bar na silu prizna da je moj, moj čovek bez glasa, bez duše, bez lica, moj najteži porok, moj tihi ubica. Takvi kao on nikad 'zbogom' ne kažu, za svoje greške, on uvek druge krivi. Sa njim je svaki novi rastanak bez suza, ma gde je taj muškarac što, što sa mnom živi, a ne živi?" glase stihovi potresne balade.

