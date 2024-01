Slavni roker o razvodu: SAMO MI JOŠ BICIKL NIJE UZELA!

Zvijezda nekadašnjeg benda "Oejzis" Noel Galager konačno je progovorio o milionskom razvodu od druge supruge Sare Mekdonalnd.

Izvor: Profimedia

Godinu dana nakon što se razveo, rok-zvijezda nekada popularnog britanskog benda "Oejzis", Noel Galager konačno je prekinuo tišinu o razvodu od bivše supruge Sare Mekdonald, nakon dvanaest godina braka. Ovaj razvod po svemu sudeći skupo ga je koštao!

U podkastu Meta Morgana našalio se o svom samačkom životu u Londonu. "Mogu sjesti na bicikl i otići do Kings Krosa, spustiti se do kanala na Longfild Roudu i onda se popeti na kanal ispred kuće moje divne bivše žene i mahati joj. Samo taj bicikl nije još uzela od mene", rekao je. S druge strane, dodaje, odgovara mu trenutni ritam života u Londonu.

Utjehu pronašao u noćnom životu

On je odustao od života u apartmanu koji je plaćao 2.500 funti dnevno u otmenom "Claridge's" hotelu, a brojni mediji su pisali da je utjehu pronalazio u partijanju. "Tamo sam se dobro proveo. Tamo sam živio veći dio prošle godine po tri ili četiri noći nejdeljno", prisetio se.

Izvor: Profimedia

Noel, čija je neto vrijednost procijenjena na 57 miliona funti, živio je luksuzno dok je čekao da se renovira njegov novi stan u obližnjem Majda Valeu, u koji se nedavno preselio. Sinovi Donovan i Soni i dalje su im prioritet. Galager ima i stariju kćeru, Anais, s bivšom suprugom Meg Metjuvs.

Izvor: Profimedia

Noelov brat tvrdio je da se "Oejzis" nije ponovno okupio zbog Sare

Zanimljivo je i da se Noelov brat Lijam, nije slagao s njegovom bivšom Sarom, pa su u prošlosti imali nekoliko sukoba u javnosti. Čak je dao naslutiti i da se ponovno okupljanje benda neće dogoditi baš zbog Sare. Jedan obožavatelj je 2020. pitao Lijama na X-u: "Zdravo Lijame, znaš li zašto Noel toliko mrzi ideju o ponovnom okupljanju Oejzisa?", na šta mu je Lijam odgovorio: "Već sam ti rekao da je on spreman za to, ali znaš-već-ko mu to neće dopustiti jer ona ne voli glazbu Oejzisa."

(Index.hr/MONDO)