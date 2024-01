Pred kamerama joj rekao da se razvode? Slavni par u žiži javnosti zbog bizarnog razgovora

Slavni par Emili Blant i Džon Krasinski našli su se u centru pažnje javnosti zbog snimka sa crvenog tepiha koji je obišao mreže i izazvao lavinu komentara.

Izvor: TikTok/todays_insomnia/screenshot

Na 81. dodeli Zlatnog globusa, pored rijaliti starlete i milijarderke Kajli Džener koja je napravila haos iste sekunde kada se pojavila, pažnju javnosti je privukao i slavni par Emili Blant i Džon Krasinski, koji je već 14 godina u braku u kom su dobili dvije ćerke. Prvo su se našli na meti kritika zbog stila koji su predstavili jer su neki od njih očekivali više, a onda je snimak sa crvenog tepiha usijao mreže.

Svi se pitaju šta li je to glumac rekao supruzi, jedna riječ je izazvala lavinu komentara. Dok su pozirali pred fotografima, Džon se obratio supruzi, a na mrežama se vodi polemika šta joj je on to rekao pred svima.

Nastala je dilema - da li je Džon Krasinski supruzi Emili Blant pričao o vremenu ili o problemima u braku?! Snimak je objavio CBS na svom Tiktoku profilu gdje se komentariše: "Pogledao sam video 500 puta kako bih uvjerio sebe da je rekao nešto drugo osim 'razvod?'".

Komentari su se usijali, amaterski čitači s usana pokušavaju da dešifruju tok razgovora: "Da li je on rekao - jedva čekam razvod, a ona je dodala - hej pa je on poručio da je ozbiljan?", "Rekao je razvod. Ali možda je to njihov stil humora/flertovanja", "Čak i da je to rekao, možda je to bila samo njihova šala koja nam se svima obila o glavu, lol. Čini se kao šala koju bi on napravio", "Zašto bi rekao razvod sa svim tim kamerama i mikrofonima na sebi?", "Rekao je razvod", "Izgleda kao da to govori u šali, Emili prva kaže nešto pa se možda on samo šalio", "Razvod".

Pogledajte 00:26 Emili Blant i Džon Krasinski Izvor: Tiktok/todays_insomnia Izvor: Tiktok/todays_insomnia

Oglasili su se brojni fanovi para koji se smatra jednim od najljepših bračnih tandema na svjetskoj sceni, oni uglavnom komenatrišu da je riječ o šali. Ali oni koji tvrde da je ipak "pala riječ" razvod ne odustaju.

Tu su i oni koji kažu: "Rekao je - jedva čekam da uđem unutra", "Emili je poručila - trenutno je zapravo malo prohladno, pa je on odgovorio - jedva čekam da uđem unutra". Oni koji podržavaju teoriju o vremenu ističu da je glumica na crvenom tepihu nosila jaknu svog muža.

Nakon brojnih nagađanja, sručnjaci za čitanje s usana su za "Dailymail", otkrili šta je Džon zaista rekao supruzi.

Emili se okrenula ka Džonu i rekla: "Malo je hladno Džone, je l' tako?", prije nego što se on nasmijao i rekao: "Čekaju nas". Emili je onda dodala: "Da", dok je Džon nekome van kadra poručio: "Jesi li dobro?".

Klip od 10 sekundi završio se tako što je Emili pitala: "Da li bi trebalo...", a stručnjak za čitanje s usana je za strane medije potvrdio da riječ "razvod" nije pomenuta.

(MONDO)