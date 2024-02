PREMINUO GREGORI ČARLS RIVERS: Glumac nas napustio u 58. godini

Preminuo glumac Gregori Čarls Rivers u 58. godini.

Australijski glumac Gregori Čarls Rivers preminuo je prošlog petka u 58. godini. Zvezda rođena u Kvinslendu preselila se u Hong Kong kasnih osamdesetih, ostvario je tamo zavidnu karijeru igrajući u preko 40 ostvarenja.

Među filmovima u kojima je igrao izdvaja se akcioni triler "Man on the Edge" iz 2022, gdje je glumio sa legendarnim hongkonškim glumcem Simonom Jamom. Čuveni glumac delio je kadar sa Džekijem Čenom u komediji iz 2021. "All U Need Is Love".

Prije nego što se okrenuo glumi, imao je drugu profesionalnu ljubav, pa je u svet glume krenuo sa diplomom medicine sa Univerziteta New South Wales, piše Daily mail.

