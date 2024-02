PREMINUO GLUMAC IZ SERIJE "MUĆKE": Izgubio bitku sa TEŠKOM BOLEŠĆU

Glumac Majkl Džejston preminuo je u 88. godini.

Glumac Majkl Džejston, poznat po ulozi u seriji Mućke (Only Fools and Horses), preminuo je u 88. godini, piše Sky News.

Džejston je tumačio ulogu oca Rejčel "Rakel" Tarner, dugogodišnje partnerke glavnog lika Dereka "Del Boja" Trotera u ovoj omiljenoj britanskoj komediji. On je preminuo nakon kratke bolesti, izjavio je njegov agent.

U epizodi "Time On Our Hands", Džejston, koji igra lik trgovca antikvitetima, pozvan je na večeru u Delov stan, što neizbježno dovodi do problema. Džejms primijeti stari sat u garaži, otkrivajući Delu i njegovom bratu Rodniju da ga je napravio časovničar iz 18. vijeka, i da vrijedi bogatstvo - što dovodi do aukcije gdje Troteri konačno postaju milioneri. Saopštenje u ime Džejstonove porodice glasi:

"Majkl Džejston je nažalost preminuo ovog jutra nakon kratke bolesti. Oni koji su ga poznavali znaju da je bio pun ljubavi, smijeha i sreće. Volio je susrete sa svojim fanovima širom svijeta. Njegova porodica i prijatelji cijene privatnost u ovom trenutku."

Džejston je prvi put nastupio na sceni tokom 1960-ih, što ga je dovelo do televizijskih uloga u predstavama "Magbet", "Mletački trgovac" i "Kralj Lir".

