Miloš Bojanić otkrio na šta je potrošio 100.000€ od pobjede na "Farmi" (VIDEO)

Miloš Bojanić je nedavno gostovao u emisiji sa sinom Mikicom Bojanićem, gdje su se odlično zabavili i otkrili mnoge stvari koje javnost zanima.

U emisiji "Divan Šou", kod Ivana Gajića, gostovali su otac i sin, ali i kolege, Miloš i Mikica Bojanić. Atmosfera je od početka emisije bila vesela, a ponekad je bilo i bezrazložnog smijeha.

"Mikice nemoj tako da me gledaš", rekao je harmonikaš koji je bio u studiju sa njima dvojicom, na šta su sva trojica prasnuli u smeh iako nija bilo jasno zbog čega.

Ubrzo nakon toga, povela se priča o Miloševoj pobjedi u rijalitiju "Farma", kada je zaradio 100.000 evra. Na pitanje voditelja na šta je potrošio taj novac, Bojanić je odgovorio: "Nemoj me to pitati. U stvari moram da se pohvalim. Neću reći šta sam kupio svojim sinovima, ali mogu da kažem da je to bilo uglavnom za poklone njima i drago mi je što je tako..."

Mikica je na to prokomentariso: "Ih bre ćale znaš kad je to bilo!" Nakon toga su se sva trojica zacenili od smijeha i nisu mogli da prestanu. Harmonikaš je jedva kroz smijeh procedio: "Šta kaže, prošlo puno vremena pa se više ne važi ", a smijeh i veselo raspoloženje su se još dugo vremena nastavili.

Kako je sve to izgledalo pogledajte i videu:

