Čija je pjesma "Pukni zoro"? Manjifiko: I majka me pita da li sam je STVARNO napisao!

Robert Pešut Manjifiko često govori o tome kako je nastala njegova najpopularnija pjesma, koja se odomaćila u narodu i u regionu kao da je tradicionalna.

Prije 14 godina domaća publika je, gledajući film "Montevideo, Bog te video", čula numeru "Pukni zoro" koja je i deceniju i po kasnije jedna od nezaobilaznih, i "najskupljih" pjesama u sprskim kafanama. Na prvo slušanje, svi su pomislili da je riječ o staroj, narodnoj pjesmi o vojniku koji se vraća iz Prvog svjetskog rata, sa Solunskog fronta, a koja je upotrebljena za potrebu priče koja prati nastanak reprezentacije Jugoslavije u fudbalu. Potom je otkriveno da iza zvuka i stihova koji "diraju dušu" stoji poznati autor, Robert Pešut Magnifiko.

Manjifiko je u emisiji "Probudi se" otkrio i kako voli da se našali sa muzičarima kada ode u kafanu. "Uđem i kažem im 'daj onu staru srpsku'. Pitaju me da li je istina da sam je ja stvarno napisao, a ja nekad kažem 'jesam', a nekad kažem 'ne, to je stara srpska pjesma", kaže Slovenac kroz osmijeh.

Svjestan je Manjifiko da uvijek ima različitih interpretacija. "Majka, moja mati, pitala me je da li je istina da sam je zaista ja napisao. Kažem joj - pa, nisam, vidiš da se piše da sam je ukrao negdje. Šalim se, naravno", dodao je Pešut.

"Naravno da su me iznenadile reakcije na pjesmu, nemoguće je to isplanirati, nisam uložio ni evro, samo od sebe se desilo. To je najveća stvar u mojoj struci, da to krene samo od sebe. Onda stvarno imaš osjećaj da si nešto napravio, pa pokušaš da se sjetiš kako, a nemaš pojma. Da imaš - davno bi to napravio. Pjesma je pjevana sa raznim tekstovima, pogotovo druga strofa, one 'njive, šljive', to je sve nastalo u kafani, kao stvarno stara. Mijenjaš tekst kako ti paše... Pjevaju je Grci, Rusi, Španci... Pitaju me da li je to neka stara španska pjesma", nasmijao se Manjifiko.

Pjesma koja se odomaćila u narodu kao da je tradicionalna, a ne komponovana prije manje od 15 godina, ne gubi na popularnosti dok vrijeme odmiče. Naprotiv! "Kasnije su kružile legende o tome ko je pesmu napisao, čak se pričalo da je zapis nekog starog ratnika ali nije, napisao je jedan Ljubljančanin, to jest ja! Mnogi u to nisu mogli da povjeruju, čak sam i svoju majku jedva ubijedio da sam ja stvorio Pukni zoro“, našalio se poznati muzičar u "Šarenici".

"Prvo je bila priča da je iz Balkanskih ratova, pa da je Prvi svjetski rat, pa se pominjao Gvozdeni puk, i nepoznati srpski ratnik koji je poginuo na nepoznatom mjestu...To bilo bolje, ali sam pjesmu ipak samo po zadatku - za film napisao ja, ne razmišljajući da stvaramo neku veliku stvar, a samim izlaskom je nadmašila mene kao autora".

Čuo je da je pjevaju i navijači Zvezde. "Izuzetno mi je drago svaki put kada čujem tako nešto da se desi, na Marakani, na priredbama, skupovima, reprezentacija kad igra, pa se to pjeva. Ne mogu da vam opišem to. Pogotovo kada te to iznenadi, jer meni niko nije rekao 'Hajde napiši nešto što će biti kao himna'. Da jeste i da sam morao da napravim himnu, nisam siguran da bih to uradio i da li bih to uopšte znao. To je, rekao bih, neka sreća, sudbina..."

