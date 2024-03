"VELIKI SU, ALI NIJE IM LAKO!" Haris Džinović otkrio kako su kćerka i sin podnijeli njegov i Melinin razvod

Svi i dalje govore o razvodu Harisa Džinovića i Meline, a pjevač je sada otkrio kako sve preživljavaju njihovi nasljednici, kćerka Đina i sin Kan.

Izvor: Instagram / djinadzinovic/MONDO/Stefan Stojanović

Haris Džinović progovorio je o razvodu sa Melinom, ali i otkrio kako su njihova djeca, Đina i Kan, podnijeli njihov razvod.

"Ona zna razlog... Ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž posljednji sazna. Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantovao. Kako? Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom", naveo je Haris Džinović i otkrio kako su njihova djeca, kćerka Đina i sin Kan to podnijeli.

"Oni su poprilično veliki, ali nije im to lako palo", istakao je Džinović, i otkrio kako gleda na to što je njegova kćerka veoma popularna na društvenim mrežama.

Kćerka popularna, sin studira ekonomiju

"Pa, mislim, to je njihov život, njihovo vrijeme u kojem žive. Ja u to niti se želim miješati, niti se baš razumijem da se petljam. Jednostavno, sve što ide normalnim tokom, ja podržavam'', kaže pjevač i otkriva čime se njegov sin bavI. "On studira, voli finansije, lovu, ekonomiju... Odličan je student, čista desetka, vidjećemo šta će biti od njega", naveo je Haris Džinović.

Izvor: Instagram/dzinovic_kann/screenshot

Pjevač i modna dizajnerka Melina poslije 22 godine veze i 10 godina braka odlučili su da svako krene svojim putem. Ova vijest šokirala je javnost, jer je par važio za jedan od najskladnijih na domaćoj sceni.

(Showbuzz/MONDO)