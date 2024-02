PROPALO POMIRENJE NA MALDIVIMA! Haris odbio, pa je Melina otišla na odmor sa kćerkom

Melina i Haris Džinović na sve načine su pokušavali da spasu brak, ali u tome nisu uspjeli.

Poslije dvadeset dvije godine ljubavi, Haris i Melina Džinović su odlučili da stave tačku na svoj brak. Posljednji pokušaj u nizu bio je dogovor o odlasku na Maldive, koji takođe nije realizovan, a nakon čega su definitivno odlučili da se raziđu. Haris je odustao, i kreatorka je umjesto s pjevačem, na put otišla s njihovom kćerkom, s kojom je uživala skoro dvije nedjelje.

"Oni su se trudili da riješe nesuglasice i probleme u braku, ali nije im išlo. Svaki pokušaj je zapravo bio promašaj. Posljednji u nizu je takođe propao. Bio je dogovor da zajedno otputuju na Maldive, gdje inače idu parovi jer je okruženje takvo da su usmjereni jedni na druge. Ali Haris je odustao od tog puta. Tada se definitivno znalo da od pomirenja nema ništa. Melina je na put otišla s nasljednicom i lijepo su se odmorile, uživale su na egzotičnoj destinaciji. Njihovo posljednje zajedničko putovanje na kojem je sve bilo u redu je Crna Gora. To je bilo prije nekoliko godina, od tada nigdje zajedno na odmor nisu išli. Svako je išao svojim putem", priča izvor blizak porodici Džinović.

Prije samo godinu dana Melina je dala intervju u kom je otvoreno govorila o ljubavi s Harisom, djeci, svojim navikama. "Mi smo sve cap, cap, cap. I za moj karakter je to najbolje. Fenomenalno je što je bilo jedno dijete za drugim, sve se tako lijepo složilo, kako treba da bude. Hari je uvijek govorio: 'Neće meni čiko u opštini reći sad sam ja vjenčan, ja ću reći kad sam ja vjenčan.' I to je kod njega bilo tako, ja sam malo bila zbunjena, ali nije mi bilo ni nelogično, brzo je došla trudnoća i rekoh 'hajde, nema veze'. I sve kao sad ćemo, sad ćemo, ali život ide", rekla je ona pa dodala:

"Kad odlučite da ste vjenčani, vi ste vjenčani. Mi smo od prvog dana živjeli, ja sam od prvog dana koristila to prezime i to mi je tako bilo prirodno. Prezivala sam se Galić. Ja sam to prezime osjećala kao svoje. I opet, na kraju, to potpisivanje, osim te žurke, nije značilo nikakvu promjenu u našim životima", istakla je kreatorka kroz osmijeh u emisiji "Goca šou". Njih dvoje su se vjenčali nakon 12 godina zajedničkog života, a na vječnu ljubav su se zarekli 2014. godine na jednoj luksuznoj jahti, usidrenoj nadomak Dubrovnika.

