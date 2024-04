HARIS DŽINOVIĆ ME JE ČUVAO KAO MALOG! Poznati roker Sejo Sekson o kralju meraka: On mi je najstariji prijatelj

Poznati roker otkrio je malo poznate detalje o Harisu Džinoviću, za kog kaže da mu je jedan od najstarijih prijatelja.

Pevač Haris Džinović našao se u centru pažnje javnosti kada je poslije 22 godine braka saopštio da se razvodi od supruge, modne kreatorke Meline Džinović i poručio da je ona ta koja je njega napustila.

Nakon napuštanja suda, u kom se Melina nije pojavila, poručio je da je zvanično razveden, a zatim iznio sav "prljav veš" o bivšoj supruzi. Kako je poručio, Melinu "zanima samo novac", kao i da se družila s "ženama sumnjivog morala", ali i da se trudio da joj ispuni sve želje i da je kupovao torbice od nekoliko hiljada evra.

Haris je istakao da mu razvod od Meline ne pada teško, a uz pomoć prijatelja sve lakše prebrodi. Jedan njegov prijatelj je ranije otkrio detalj iz pjevačevog života koji niko nije znao.

Osnivač rok benda "Zabranjeno pušenje" Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sekson rekao je kako ga je pjevač čuvao u djetinjstvu.

"On je mene čuvao dok sam bio mali. Moja baka i njegova mama su bile jako dobre prijateljice, one su otišle na kafu, a mene bi kao stariji čuvao Haris i to mi je jedan od najstarijih prijatelja", izjavio je muzičar.

Razlika između njih je samo deset godina, a Sejo je naglasio da je Džinović još tada imao sklonosti ka muzici: "Možda mi je i prenio ljubav prema muzici, jer on je već tad znao da svira harmoniku. Možda toga nisam ni svjestan, možda je on bio ta ruka koja me povela u ovaj posao", ispričao je Sekson jednom prilikom za hrvatski IN Magazin.

Haris i Melina Džinović prije nekoliko dana završili su u policijskoj stanici kako bi dali izjave oko dešavanja u vili na Senjaku, kada je kreatorka "upala" u nekretninu, a pjevač po savjetu advokata zvao policiju.

