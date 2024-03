HARIS DŽINOVIĆ STIGAO NA SUD! Prvo ročište zbog razvoda, spreman da se suoči s Melinom

Haris Džinović stigao je ispred suda gdje ima zakazano ročište zbog razvoda od supruge Meline.

Kada je otkriveno da su Haris Džinović i njegova 30 godina mlađa supruga Melina koja mu je podarila dvoje djece, stavili tačku na svoj brak javnost je zanijemila. Par se neko vrijeme nije oglašavao, a onda je pjevač potvrdio da je Melina napustila njihovu porodičnu vilu, da "ona zna razlog", kao i da je "ona njega ostavila".

On je tada istakao i da "prevareni muž zadnji sazna". Par koji je važio za jedna od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni podnio je papire za razvod, a za danas im je zakazano prvo ročiste u u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu.

Haris Džinović prvi se pojavio ispred suda, za ovu priliku odabrao je šarenu košulju, a dovezao ga je sin Kan.

Modna dizajnerka je prije godinu dana napustila je porodični dom, a kako je Haris ispričao on ne zna razloge zbog kojih je donijela odluku da ode i započne samostalni život.

Haris je nedavno otkrio kako se osjeća nakon rastanka, ali i iskoristio priliku da potkači bivšu suprugu Melinu. "Ne čujem ništa i ništa me ne zanima. Priznaću još jednu staru izreku: 'Što vas ne ubije, to vas ojača'. Prema tome, iz jedne sam bitke izašao živ i zdrav, nisam izgubio u toj bici, tako da sam izašao jači. To mi je motivacija za sve, motivacija za život. To bi trebalo da bude privatnost, ali ja sam poznat čovjek i gospođica djelimično, prema tome...", rekao je pjevač.

Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje djece, sina Kana i ćerku Đinu, a u bračne vode stupili su 12 godina kasnije.

