Tri glavna trenda patika za jesen 2025: Kako da budete kul od učionice do večernjeg izlaska

Tri glavna trenda patika za jesen 2025: Kako da budete kul od učionice do večernjeg izlaska

Autor mondo.ba
0

Nova školska sezona donosi više od novih rasporeda i rokovnika – donosi i priliku da se vaš stil osvježi i ispriča novu priču.

Patike za jesen u trendu

Ove jeseni, patike izlaze iz okvira sportske obuće i postaju ključni modni akcenat koji prati svaki korak, od učionice do večernjih izlazaka.

Modna scena za jesen 2025. godine naglašava tri velika trenda: meke suede modele u toplim tonovima, retro siluete koje mirišu na sedamdesete i devedesete i jarke boje i printove koji vam daju novo samopouzdanje.

1. Suede patike – luksuz koji se nosi svakodnevno

Brušena koža ove jeseni preuzima glavnu ulogu. Njena meka tekstura i suptilni mat tonovi daju posebnu notu i najjednostavnijim kombinacijama. U Deichmann kolekciji suede modeli Nike i adidas dolaze u neutralnim nijansama za lako kombinovanje, ali i u bogatim bojama koje unose toplinu u jesenji garderober.

Izvor: Promo

2. Retro siluete – spoj prošlosti i sadašnjosti

Low-profile modeli sa čistim linijama i minimalističkim detaljima vraćaju vintidž duh, ali sa modernim šmekom. Fila i Puma ove sezone nude patike koje podjednako dobro izgledaju uz široke farmerke i oversized dukseve, kao i uz elegantnije komade, stvarajući savršen balans ležernog i sofisticiranog.

3. Moćne boje i printovi – za hrabre trendseterke

Jarke boje, neonski akcenti, metalik sjaj i animal print unose dinamiku u svaki outfit. Ovakve patike su glavni junaci stajlinga zahvaljujući kojima nigde nećete  proći neprimjećeno.

(MONDO)

Tagovi

patike

