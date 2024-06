Kijanu Rivs stigao u Srbiju I IMA SKROMNE ZAHTJEVE

Kijanu Rivs nastupa sa svojim bendom u Srbiji, a ovo je njegova rajder lista.

Izvor: Shutterstock/DFree

Kijanu Rivs je možda široj publici najpoznatiji kao glumac, ali mnogi ne znaju da je holivudska legenda i muzičar, te sada kao basista sa svojim bendom "Dogstar" dolazi u Srbiju kako bi nastupio na Arsenal festu.

On je imao i određene zahtjeve, tačnije rajder-listu, a interesantno je da su zahtjevi veoma skromniu poređenju sa drugim zvijezdama njegovog kalibra.

"Mislim da je ovo jedan od skromnijih rajdera koje sam ja lično pročitala. Uglavnom, ono što je prva stavka jeste da je sve čisto, da li je to čisti led, čisti toalet ili čista soba, to im je najvažnije. Zanimljivo je da on, za razliku od nekih rok bendove, traži bezalkoholno pivo i hladan sake, što je japansko piće i nije uobičajno da se nađe u rajderu. Voće i sve ostalo, osim kokosove vode, koja je već postala standard u rajderima, može da se nađe u prodaji ovde. Sve ostalo je i više nego običan rajder, više nego skroman. Da su tu čisti peškiri...", istakla je Maja Cvetković, članica grupe E-play i organizatorka Arsenal festa za emisiju "Eksploziv".

"Jednu veću stavku čini sekjuriti. Svjestan je da tu mora da ide nekoliko prstenova, što njegovih ljudi, što lokalaca", ispričala je ona.

I sami domaćini Kragujevčani su se spremili za svetsku glumačku zvijezdu. U jednom restoranu su otkrili i šta će Rivsu ponuditi za obrok ukoliko se bude odlučio da dođe kod njih u goste na tradicionalnu srpsku gozbu.

KIjanu Rivs Dogstar Izvor: YouTube/Dogstar

"Prije svega, naglasak će biti na šumadijskoj hrani. Ovde ne može ništa da prođe bez dobrog predjela, domaćeg hljeba, sarmica... Šteta što ne dolazi na zimu, da ga dočekamo s pihtijama, koljenicama, vrućom rakijom, koja je naš šumadijski čaj. I naravno, bez praseta ovde ne može ništa da prođe. Pripremićemo mu obavezno i pitu, od toga mora da se počne. Prebranac, jagnjeća sarmica, sve ćemo to lijepo da pripremimo2, istakla je vlasnica jednog poznatog restorana u Šumadiji.

Izvor: Profimedia

Koliko je zainteresovanost za Rivsov dolazak u Srbiju velika, pokazuje i činjenica da je sveštenstvo Hrama Svetog Save izrazilo želju da glumac posheti najveći pravoslavni hram. Njemu su iz organizacije prenuheli ovu zanimljivu želju, ali još nije poznato da li će Kijanu imati vremena da ovu poshetu sprovede u djelo.

