Holivudski glumac Kijanu Rivs nastupiće sa svojim bendom Dogstar na Arsenal festu.

Izvor: Shutterstock/DFree

Proslavljeni holivudski glumac Kijanu Rivs sa svojim bendom Dogstar u kojem svira bas gitaru, prvo je potvrđeno ime Arsenal Festa 2024. koji će biti održan od 27. do 29. juna u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu!

Dogstar, alternativni bend iz Los Anđelesa koji, osim Rivsa, čine pjevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus, obnovio je prošle godine aktivnost posle pauze duge dvije decenije, objavivši treći album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ za svoju nezavisnu izdavačku kuću “Dillon Street Records”.

Prva dva izdanja, "Our Little Visionary" i "Happy Ending" datiraju iz 1996. odnosno, 2000. godine. Dogstar je oformljen 1991, a četiri godine kasnije napustio ih je originalni pevač i gitarista Greg Miler, a njegovu ulogu preuzeo je do tada prateći vokal Domrouz.

Basista benda i zvijezda filmova "Matriks", "Brzina", "Džon Vik", "Tačka prekida", "Mnogo buke ni oko čega", "Mračni skener", "Moj privatni Ajdaho", rekao je da je dugo razmišljao o povratku na muzičku scenu.

Vidi opis Kijanu Rivs u Kragujevcu: Nastup benda popularnog glumca na Arsenal festu Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu Rivs, Keanu Reeves Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/screentho/Fab TV Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/IGN Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/TheEllenShow Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ TheEllenShow Br. slika: 9 9 / 9 AD

Povodom povratka benda Dogstar na scenu, istakao je da mu je obnavljanje rada grupe bilo u mislima već duže vrijeme: "Nedostajalo mi je naše zajedničko stvaranje pesama, koncerti... Sva trojica smo rekli - radićemo ovo, hajde da snimamo album. Za mene je Dogstar strast kojoj sam se s oduševljenjem vratio posle svih ovih godina".

Četrnaesto izdanje Arsenal Festa okupiće 60 izvođača iz Srbije, regiona i sveta, na tri bine. Ove godine, festival će ponovo biti održan u punom kapacitetu, jer je završena obnova dimnjaka u prostoru Kneževog arsenala.

Cijena kompleta ulaznica za sva tri dana Arsenal Festa od petka 12. januara je 4.500 dinara (75 KM), a promo cena VIP kompleta je 12.000 dinara (200 KM).

KIjanu Rivs Dogstar Izvor: YouTube/Dogstar

(MONDO, Arsenal fest)