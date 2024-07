"BILA VASPITANA, A SAD SE UOBRAZILA": Komšije raskrinkale Breskvicu

Komšije progovorile o Anđeli Ignjatović Breskvici, otkrili kakva je privatno.

Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen

Anđela Ignjatović Breskvica se nakon poraza na Pjesmi za Evroviziju, vratila svom stilu muzike i ubrzo izbacila nekoliko "smjelijih" pesama u odnosu na "Gnezdo orlovo" koje smo slušali, a takmičenju.

Ubrzo je zakazala i turneju po Americi, dok su mediji obišli kraj u kojem živi i saznali nepoznanice o njoj. Košiluk o njoj ima lijepo mišljenje, ali pojedini govore i da se uobrazila.

"Počeli smo da je primijećujemo od tog trenutka, mada su se djeca i ranije okupljala oko nje ali nisam bio siguran da li je glumica ili pjevačica. Meni djeluje kao neko dijete, pa joj nisam ni pridavao značaj da ima neku karijeru vrijednu pažnje", kaže ovaj gospodin.

Djevojka koja živi dvije kuće dalje od Anđele kaže da se promijenila.

"Ja sam je znala iz neke poslovne priče od ranije. Bila je nova u šoubiznisu, fina i vaspitana. Sada se uobrazila. Mlada je i ponijela je popularnost, ali nadam se da će potrajati jer često te tinejdž zvijezde završe karijeru kako dolaze nove generacije ako ne promijene nešto u pristupu muzici koju izvode. Vidim je ovdje, stavi kačket i skriva se, a vjerujte osim djece niko je i ne prepoznaje."

U prodavnici kažu da svraća i da je vrlo neprimjetna.

"Jako je tiha, gleda što prije da kupi šta ima i da ode. Uglavnom je u helankama ili trenerci, uglavnom sportski obučena. Međutim, ako ima nastup to je druga priča. Simpatična je. Bila joj je dobra pjesma za Evroviziju, mi smo ovdje svi glasali za nju".

Komšije kažu da je Anđela kupila veliki stan i da u okviru njega ima bazen i veliku terasu.

"Svaka joj čast kada je uspjela da se obezbijedi tako mlada. Ja više ni ne znam, ja sam mislila da je to neka influenserka i jutjuberka, nisam ni znao da je pjevačica", rekli su.

Breskvica je već duže vrijeme u ljubavi sa policajcem kojeg smo često uslikali sa njom, naročito kada dođe po nju na aerodrom.

"Često je on tu, ne znam da li živi sa njom. Možda čak i živi. Zajedno odlaze i dolaze. Najčešće on vozi kola, mada se pisalo da su to njena kola. On je stariji dosta od nje, pa je vjerovatno i savjetuje. Djeluje ona ponekad jako umorno. Kako i ne bi, ako ima dosta nastupa i ako je djeca traže. Mada, mlada je ona, ne bi trebalo da je to toliko izmori. Vidite Brenu tolike godine radi i uvijek kada je vidite deluje raspoloženo", kaže komšinica.

(MONDO/Blic)