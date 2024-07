UMIRALI KAO BESKUĆNICI: Jezive sudbine velikih domaćih zvijezda - Droga im uništila živote

Cijela Srbija, kao i region su obožavali da ih gledaju i slušaju, ali nažalost smrtonosni zagrljaj opijata im je ugasio živote.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/ Oblomov/ Bojan Babic/antistatica dali

Iz "kanža" opijata teško je istrgnuti se, oni uništavaju živote, porodice, ruše sve snove, a na kraju odvode u smrt koja je često bolna, tužna i neretko usamljena. Upravom s takvim bolom su se susrele neke od najtalentovanijih naših zvijezda koje su postigle enormni uspjeh, a sve je nestalo samo zbog jedne pogrešne odluke.

Bili su na putu velike slave, uspjeha i popularnosti, svi su im se divili, a oni su htjeli da probaju nešto drugo, što ih je nažalost koštalo života i smrti u samoći.

Margita - preminula kao beskućnica na klinici za odvikavanje

Margita Stefanović Magi bila je jedna od najznačajnijih žena na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a najveću popularnost stekla je kao članica benda Ekatarina Velika. Mnogi su je zvali crna princeza, a ona je bila umjetnička duša, školovana pijanistkinja i kompozitorka. U saradnji s Milanom Mladenovićem, frontmenom benda, stvorila je neke od najpoznatijih pjesama EKV, kao što su: "Ti si sav moj bol", "Par godina za nas", "Srce", "Ljudi iz gradova" i mnoge druge.

Nakon što je basista Bojan Pečar 1990. godine napustio bend, sve je krenuo da se raspada, a Margitin put je krenuo ka dnu. Još neko vrijeme su postojali nakon odlaska Pečara i izdali su neka od svojih najmračnijih ostvarenja, kao što je album "Dum dum". Pravi kraj je usljedio nekoliko godina kasnije, tačnije 1994. godine kada je Milan Mladenović preminuo do raka pankreasa. EKV prestaje da postoji, a Margita od toga trenutka počinje da tone u zaborav iz kog se neće vratiti.

Izvor: YouTube/antistatica dali/screenshot

Kada joj je otac preminuo 1996. godine zapala je u kandže droge, pokušala je nekoliko puta da se oslobodi poroka, pa je prodala porodični stan i kupila dva manja, i sa ostatkom novca otišla na putovanje u Indiju. Željela je da u drugoj državi započne novi život, ali to joj nije poršlo za rukom, po povratku potegla je neke pogrešne postupke, prodala oba stana, potrošila sav novac i postala beskućnica. Posljednje godine života provela je u napuštenoj garaži u predgrađu Beograda i skloništu za beskućnike na Voždovcu. Umrla je u 2002. godine u klinici za zarazne bolesti u Beogradu u 43. godini života.

Sonja Savić - Na podu tijelo, prljavi dušek i špric

Govorili su da je diva raskošnog talenta. Svoja, autentična, osobena. Sonja Savić, svojim talentom i harizmom, osvajala je neosvojivo. A onda se sve preko noći srušilo kao kula od karata. Poznata po britkom jeziku, nije se ustručavala da kaže ono što misli, a kultne uloge je već skoro dvije decenije čuvaju od zaborava.

Preminula je 2008. godine, kada je imala samo 48 godina. U policijskom izvještaju je stajalo da u stanu nije bilo nameštaja, samo prljavi dušek na kojem je pronađeno tijelo glumice. Ljekari su mogli da konstatuju smrt, a prema zvaničnim podacima nakon obdukcije, preminula je usljed prevelike doze nedozvoljenih supstanci.

Ivan Vdović VD - Prva žrtva side

Ivan Vdović Vd umro je u velikim mukama i bio prva žrtva side u Srbiji. Bio je jedno od najistaknutijih imena domaće rokenrol scene, a pomisao na njega budi razne asocijacije i skećanja na čovkeka kojeg život nije mazio. Ivan je bio princ jugoslovenskog andergraunda, momak koji je na Balkanu pokrenuo talas koji niko nije smo da zaustavi.

Beograđanin koji je ličio na svkketski popularnog Džonija Rotena iz Pistolsa, prisjećaju se prijatelji, bio je najšarmantniji momak u društvu. Voditeljka Dubravka Marković ispričala je jednom prilikom da je svuda išao sa svojim bubnjarskim palicama i da se nikada nije javljao na telefon, kao i da je zviždao ispod prozora kada treba da izađu.

Problemi s drogom prouzrokovali su brojne probleme u Vdovom životu, te je ovaj muzičar otišao iz Katarine II 1985. godine, kada je grupa promijenila naziv u Ekaterina Velika. Iste godine ustanovljeno je da je HIV pozitivan, a i danas kruže priče da je on bio prva zvanično registrovana osoba oboljela od AIDS-a u Jugoslaviji. Vd je preminuo 25. septembra 1992. Imao je 31 godinu.

Igor Pervić - S 13 godina počeo pakao s drogom

Poznati glumac Igor Pervić je igrao u kultnim filmovima "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Bure baruta", i poznatim serijama "Ranjenik", "Vuk Karadžić", a prvi put se pojavio na javnoj sceni sa samo sedam godina. Mnogima u sećanju je ostala njegova bolna ispovijest o agoniji koju je prošao u godinama kada se drogirao. A pakao sa drogom je krenuo još od njegove 13. godine.



"Kad udahnete taj lepak onda se javi taj osjećaj neki da ste bezbjedni, da ste zaštićeni I od spoljašnjeg svijeta I realnosti. Ja sam se tada osjećao tako. I mislio sam da je to prava stvar I da to treba raditi sa 13 godina. To je bila jedna ekipa koja se nije razvadajala. Od prvog do narednog puta je prošlo par dana kada sam uzeo kesu. E sad pošto taj ljepak smrdi mnogo onda smo svi nosili četkice za zube I kaladont i uporno prali zube da roditelji ne bi primetili taj ljepak", ispričao je Igor u emisiji "Crni biseri".

Roditelji nisu znali šta se dešava sve dok im to nije rekao Igorovog drug sa kojim je trenirao košarku - "Oni su me zatvorili u sobu, sklonili mi svu garderobu. Stanovao sam na prvom spratu koji je bio u visini kao da sam na trećem. I ja sam u pidžami izašao kroz prozor, spustio se noktima niz taj zid i bos otišao na Kalemegdan. Ovi što su to jutro prali ulice su me gledali misleći da sam pobjegao iz neke ludnice. Legao sam na klupu i gledao u reku i izlazak sunca. Imao sam osjećaj da se nikad neću vratiti kući, gotovo je, ja ću nastaviti da se bavim samo drogom, ubiću se samo da im nanesem više bola", rekao je jednom prilikom Pervić.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Kasnije je počeo s travom, a onda je iskusio LSD. Svi su, kako je ispričao, iz te ekipe bili iz dobrostojećih kuća, pa su mogli od džeparca za vreme odmora da kupe LSD. A išli su dotle da su čak i na času duvali lepak. Kako je ispričao kada je imao 17 godina strašno se zaljubio u djevojku koja ga je jednom pitala da je preveze do Novog Beograda da završi nešto.

Čuo je kako šuška nešto s nekim, a kad se vratila do njega, donijela je i poslagala sve rekvizite - kašičice, špriceve: "I ja gledam šta ona to radi sa upaljačem. I ona stavi to meni u špric, a ja sam se igle bojao ko groma. Okrenem se na drugu stranu, i ona mi to uradi. I ja osjetim neku toplinu, neko lebdeće stanje, potpunu nirvanu. Tu smo onda na stepeništu vodili ljubav. I od tada smo počeli da se viđamo svakog dana. Inače, ja to nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam na iglu i nastavio sam na iglu", rekao je Igor Pervić.

Krao je pare od svih članova porodice, sve dok mu u džepu slučajno nisu pronašli špric: "Poslali su me u 'Dragišu Mišović'. Balkon moje sobe je bio u prizemlju. Onda dođe ekipa, ja njima dam 'valoron', koji se tada koristio za liječenje toga, a oni meni heroin. I ja sam uživao. Uzimao sam heroin u bolnici, a da niko nije znao".

Čak je i probleme sa zakonom imao zbog droge. Majka ga je nalazila u takvim stanjima da nekada nije imala snage ni da ga gleda - "Nego me stavi u kola i da mi pare da 'uradim drogu'. U jednom trenutku nisam imao više gdje da se ubodem".

Na kraju je otišao u London na detoksikaciju. Preminuo je 2019. godine u svojoj 52. godini, a bio je podvrgnut i hirurškoj intervenciji jer je bolovao od zloćudne bolesti, karcinoma jetre. Operacija je bila usjpešna, ali je pitanje kako je tekao postoperativni tok i da li je možda upravo rak bolest zbog koje je glumac izgubio najtežu bitku.

Rođa Raičević - Misteriozna smrt

Rođa Raičević iznenada je premino u 45. godini, a i posle više od dvije decenije od smrti crnogorskog autora, kruže priče po estradnim kuloarima o njemu i njegovom životu. Nekada popularni pjevač Rođa Raičević pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u Beogradu, 7. oktobra 2001. godine. Kasnije je objavljeno da se navodno predozirao heroinom i metamfetaminom. Jednom prilikom Rođina devojka s kojom je bio 6 godina u vezi Dragana Mikić oglasila se i poručila dazna istinu o drogi i da je pjevač bio nakoman".

Mnoge njegove kolege izrazile su nevjericu što je njegova smrt povezana s narkoticima, tvrdeći da su Rođu znali kao trezvenu osobu.

"Mislim da je jasno da istinu niko ne može bolje znati od mene. Istina je samo jedna: Rođa je bio čovjek koji je najviše na svijetu mrzeo narkotike i bio najveći protivnik droge. Znam pouzdano da on uopšte nije razlikovao droge, niti nešto znao o njima. Jednom mi je rekao da je, u stvari, presrećan čovjek što nema pojma o tome. Govorio je da ljudi koji se time bave imaju dosta para, ali će ih stići božji sud, jer zbog njih umiru njihova djeca. Da je Rođa zaista bio narkoman, to mu se ne bi desilo. Uostalom, nikada nije bolje izgledao nego u posljednje vrijeme, a znamo kako narkomani izgledaju. Žao mi je porodice. Ona je tu monstruoznu vest, odnosno trač, doživjela teže nego njegovu smrt. A Rođa se aktivno bavio sportom. Svaki drugi dan je odlazio u teretanu. Obožavao je tenis...", rekla je Mitićeva za Ilustrovanu Politiku oktobra 2001. godine.

