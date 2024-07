Poslije 20 godina joj rekao "da", pa psovao na svadbi: Bata krio privatan život, a u kući nije vodio glavnu riječ

Bata Stojković bio je jedan od omiljenih glumaca, a o njegovom privatnom životu se malo toga znalo.

Legendarni Danilo Bata Stojković bio je jedan od najuspješnijih domaćih glumaca, a o svom privatnom životu gotovo nikad nije govorio.

Malo ko je znao da je za života volio jednu ženu i i da je više od tri decenije proveo sa suprugom Olgom. Nakon njegove smrti 2002. godine, Batina supruga Olga odlučila je da otkrije detalje samog početka njihove ljubavi.

"Upoznali smo se u pozorištu, u zgradi Borbe. Ja sam ih sve sa klase prvo preslišavala, a onda gledala njihove diplomske predstave. Tako smo se združili. Ja sam upisala prava koja na kraju nisam završila. Moja rođake radila je na garderobi u pozorištu, a kada ona nije mogla da radi, mi djeca išli smo da je mijenjamo. Tako sam se zaljubila u teatar. Počela sam od garderobe, bila razvodnica i došla do scene, a fakultet sam okačila mačku o rep. Najbolji životni fakultet je život u pozorištu, a mi smo tamo bili više nego kod kuće", rekla je.

Kako je i sama dugo radila u pozorištu, imala je razumijevanja za njegov posao, ali nije sporila da joj je ponekada nedostajao.

"Bio je jako tradicionalan, potekao je iz patrijarhalne porodice i kod njega se znao red. On je bio zadužen da obezbijedi da imamo dovoljno para i da sve bude kako treba, a domaćici je prepuštao da radi svoj posao. Ono što bi zaradio donosio je u kuću i kada bi mu zatrebao novac, tražio je da mu ga dam. Nije htio da uzme sam nego bi jurio mene. Kažem mu, tu ti je u kuhinji, u fioci, ali jok, nije htio da uzme. Poštovao je red, starije i porodica mu je bila najvažnija. E sad, to što je mnogo igrao, išao tamo-ovamo i dolazio u zoru, to ide u rok službe. I ja sam radila u pozorištu, pa mi je sve to bilo poznato, ali poneki put sam bila i ljuta. Sjedi sa društvom, a ja sve s osmehom pravim palačinke", otkrila je Olga.

Zanimljivo je i da su se vjenčali posle 20 godina zajedničkog života, tačnije tek 1991. godine.

"To je bilo u strogoj tajnosti. Dugo smo bili zajedno, ali vjenčali smo se tek 1991. godine. Njegova sestra, inače pedijatar Vera Kaljević, zabranila mu je i rekla: ‘Kad si čekao dosad da se vjenčaš s njom, čekaj još malo, prvo da ozdraviš i staneš na noge, pa onda izvoli’. Moja kuma Nada Pešić, Dragoslav Mihajlović i Mihiz bili su nam kumovi. Kada smo izlazili iz opštine, bilo mi žao Cigana koji su govorili: ‘Kume, izgore ti kesa’, a on im je samo odbrusio: ‘Marš u p*** materinu’. Posle smo se vjenčali i u manastiru Vavedenje, a sve smo obilježili tako što smo nas četvoro otišli na ručak. Nikome nije bilo stalo do toga, mi smo to htjeli samo da učinimo starima. Nije nam to palo na pamet, njegovi su se ponašali kao da smo u braku, kao da sam snaja, njegov brat zvao me je gospa mala", ispričala je Olga.

