Relja Popović urlao na stjuardese: Reper napravio haos na letu zbog jednog pitanja, putnici ostali u šoku

Reper je iznenadio sve nepristojnim ponašanjem.

Relja Popović zbog posla kojim se bavi mnogo vremena provodi u putu, te se redovno može vidjeti i na aerodromima. Nažalost, ljudi koji su ga sretali često su govorili da je reper bio neraspoložen i namrgođen, dok su njegovi saradnici to pravdali time što on ne voli da se eksponira, a posebno ne voli medije.

Ipak, niko nije mogao ni da zamisli da će Relja u nekom trenutku pokazati i, kako su neki to okarakterisali, bahato ponašanje.

Kako je izvor ispričao za Kurir, reper je nedavno bio na letu za Crnu Goru gdje je imao zakazan nastup, a tokom kojeg se ponašao nepristojno prema stjuardesama.

Nakon što je avion poletio, one su, kao i obično, krenule da rade svoj posao, nudeći putnicima piće, hranu i ostalo, a kad su stigle do mjesta gde je sjedio Popović, našle su se u neprijatnoj situaciji. Reper je bio nervozan pa se u skladu s takvim raspoloženjem i ponašao.

- Stjuardese u najnormalnije prišle i ponudile ga hranom i pićem, na šta je on burno reagovao. Krenuo je da im se obraća neprijatnim tonom, kao da je on mnogo iznad njih. Nije mu odgovaralo ništa što su mu ponudile, a nakon što su htjele da pitaju nekog dečka koji je bio pored njega, ne znam da li je di-džej ili menadžer, on je povisio ton i rekao im: "Ostavite čovjeka, hoće da spava" - rekao je izvor.

- Stjuardese su bile zatečene i šokirane njegovim ponašanjem, pa kad su se odmakle od njega, čuo sam da je jedna rekla: "Bože svašta, a baš mi je bio simpatičan." Nakon što se let završio, on je bio nervozan i zbog gužve, kao da je prvi put na letu, pa ne zna proceduru. Baš klinačko i nekulturno ponašanje za javnu ličnost, a trebalo bi da bude primjer tinejdžerima koji slušaju njegovu muziku - dodao je izvor koji se našao na licu mjesta.

