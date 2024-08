Fatalna plavuša napunila je 54. ali to nikada ne biste rekli gledajući njene fotke.

Izvor: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Činjenica da je jedna od najljepših žena svih vremena, manekenka Klaudija Šifer, proslavila svoj 54. rođendan 25. avgusta, zvuči gotovo nestvarno, naročito ako pogledate njene nove fotografije.

Lijepa manekenka i dan-danas oduzima dah izgledom, a njeno lice kao da nije ostarilo ni dan.

Zanosna plavuša i dalje se može pohvaliti fantastičnom linijom, te samo možemo da kažemo da ako za ikoga važi ono - jednom model, uvijek model, to je definitivno Klaudija.

Manekenka ne prestaje da oduševljava stilom, gracioznošću, i nakon svih ovih godina, a iako se u posljednje vrijeme "primirila" te je nema na javnim događajima toliko kao ranije, to nije umanjilo "glad" ljudi kada je riječ o interesovanju za njen život.

Podsjetimo, Klaudija Šifer je karijeru započela sa samo 17 godina u jednoj diskoteci odakle je krenula u pohod na modne piste svijeta. Iza sebe ima više od 700 naslovnih stranica i na stotine pređenih kilometara modnim pistama.

U detinjstvu je nisu smatrali lijepom

Međutim, lepotica iz Njemačke otkrila je da je nisu oduvijek smatrali atraktivnom, i da je, vjerovali ili ne, zbog izgleda često bila predmet ismijavanja.

"U školi sam uvijek sjedila u poslednjem redu. Druga djeca su me stalno zadirkivala jer je moja zadnjica štrčala više nego kod ostalih djevojčica.Uz to sam bila vrlo mršavai viša od ostalih. Mislila sam da je to loše. Onda sam upoznala skauta koji mi je rekao da bih mogla da budem model. Tada sam shvatila su moje "mane" zapravo prednost u svetu modelinga", otkrila je prelijepa Klaudija u intervjuu za InStyle magazin.

Slavna Nemica otkrila je da je bila vrlo nezgrapna tinejdžerka koja je stalno crvenila, bila vrlo stidljiva i kojoj je nedostajalo samopouzdanja.

"Moda je moj spasitelj. Da nisam postala model mislim da bih i dalje bila stidljiva, sramežljiva Njemica koja nije znala kako da se izbori sa mnogim elementarnim stvarima. I da, definitivno bih bila zaposlena na nekom poslu u kom nisam frontmen. Modeling je postao moja terapija, posao koji me je naučio kako da komuniciram, kako da budem opštena u društvu drugih ljudi i kako da uradim nešto uspješno."

Otkrili je sa 17

Rođena je u njemačkom gradiću Rajnbergu 25. avgusta 1970. Kao mala sanjala je da postane advokat, kao što je to njen otac Hajnc Šifer, ali sudbina je za nju imala druge planove. Sa samo sedamnaest godina otkriva je Majkl Levaton, vlasnik jedne poznate modne agencije, koji će je ubijediti da počne da se bavi manekenstvom.

Slikala se za naslovnu stranu časopisa "Brigitte" 1988. i to je bila odskočna daska za njenu karijeru koja tada kreće uzlaznom putanjom. Na njena vrata zakucaće mnogi prestižni svjetski magazini, kao što su "Vogue", "Cosmopolitan", magazin "Time" i "Playboy".

Nikada nije pristala da se slika sa obnaženim grudima, ali je zato krasila naslovnice ne samo modnih časopisa, kao što su pomenuti, već i magazina kao što su "Roling Stone", "New York Times" i "People". Prvi put je modnom pistom šetala u modelima Karla Lagerfilda. Posle te revije, poslovne ponude nisu prestajale da stižu.

Devedesete su bile zlatne godine za mnoge supermodele njenog kalibra kao što su Sindi Kraford, Kristi Tarlington, Naomi Kembel i Linda Evanđelista. Ove mlade dame zarađivale su vrtoglave sume novca, ostavljajući iza sebe fudbalske, filmske i pop zvijezde.

"Bio je to divan osjećaj", prisjetila se jednom prilikom najpoznatiji njemački top-model.

"Bilo je to ludo vrijeme! Živjela sam kao rok zvijezda. Na svakoj reviji čuvali su me tjelohranitelji... Ne samo mene, nego i moju odjeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice! Jer svaki put kad bih izišla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo! Eto, zato je i moj veš svojevremno morao da ima lične tjelohranitelje", prisjetila se ova 49-godišnjakinja kako je to izgledalo dok je bila na vrhuncu slave.

Uloge u filmovima

Pored mode, ostavila je i trag u svijetu filma i muzike. Prvi put se pojavila u filmu "Richie Rich", nakon kojeg sljede "Blackout", "Black and white", "Friend and lovers", "Desperate but not serious", a imala je manju ulogu i u filmu "Love actually".

Vodi miran život

Ono što ovu šarmantnu damu, kraljicu modnih pista, razlikuje od drugih, je sasvim miran i imun na skandale privatni život. Klaudija je od 2002. u braku sa britanskim rediteljem Metjuom Vonom sa kojim sada ima troje djece.

Porodica živi u čuvenoj londonskoj četvrti Notting Hill.

U prošlosti je bila sa američkim mađioničarem Dejvidom Koperfildom, sa kojim je bila čak vjerena.

Par je bio je u vezi pet godina, od 1994. do 1999, vjeridba je trajala samo dvije, a rastali su se mirno, bez skandala kojima se štampa nadala, a kako manekenka izgleda danas, pogledajte u galeriji: