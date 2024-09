Muzičar šokirao priznanjem da je dobio vanbračno dijete: Švrljao, pa izjavio da voli svoju ženu i molio za oprost

Dejv Grol, frontmen benda "Foo fighters" priznao je da je dobio dijete van braka.

Frontmen benda "Foo fighters", Dejv Grol šokirao je priznanjem da je dobio dijete "izvan braka". On je u utorak, u instagram objavi izjavio:

"Nedavno sam postao otac nove bebe, ćerke, rođene izvan mog braka. Planiram da joj budem roditelj pun ljubavi i podrške. Volim svoju ženu i djecu, i radim sve što je u mojoj moći da povratim njihovo povjerenje i zaslužim oproštaj od njih. Zahvalni smo na vašoj obazrivosti u odnosu ka svoj deci koja su uključena dok idemo napred zajedno".

Dejv (55) ima tri ćerke sa suprugom Džordin Bluim, sa kojom je u braku od 2003. U objavi on ne navodi ko je majka njegove najmlađe ćerke, a takođe je isključio mogućnost komentarisanja na objavi.

Prvi brak pukao zbog neverstva

On je prethodno bio u braku sa fotografkinjom Dženifer Leig Jangblad od 1994. do 1997. Razvod je usljedio nakon njegovog priznanja da je bio nevjeran.



Grol je bio bubnjar čuvenog grandž benda "Nirvane", u periodu od 1990. do 1994. do trenutka kada je Kurt Kobejn izvršio samoubistvo i bend se raspao. Nakon toga, osniva "Foo fighters", koji je imao nekoliko albuma na prvim mjestima top lista, uključujući i poslkednji "2023's But Here We Are."

