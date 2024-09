Aco Pejović živi u vili od 800.000 evra: Luksuz na dva sprata, zavirite u dom najskupljeg folkera

Aco Pejović svoje porodično gnijezdo napravio je na Bežanijskoj kosi gdje već duže vrijeme živi sa porodicom.

Pjevač Aco Pejović važi za jednog od najpopularnijih folkera na našoj estradnoj sceni, njegovi honorari, kao i bakšiš, dostižu vrtoglavu cifru od po par desetina hiljada evra za veče što ga čini jednim od najskupljih pjevača trenutno.

Pored uspješne karijere, Aco se može pohvaliti i skladnim porodičnim životom, a najveća radost su mu kćerke Magdalena, Marija i Iva. Nikada nije isticao svoj uspjeh, niti bio nametljiv, te, iako je porodici obezbijedio život na "visokoj nozi" mnogi za njega kažu da je i privatno vrlo prizeman.

Riječi hvale stoje i za njegovu suprugu Biljanu, koja slovi za lijepu, njegovanu i kulturnu ženu. Svoje porodično gnijezdo napravili su na Bežanijskoj kosi, gdje žive i brojne druge estradne face. Kuća ima ogromno dvorište, a s obzirom da pjevač na društvenim mrežama ne objavljuje privatne fotografije niko ne zna kako je opremljena unutrašnjost.

Mediji su svojevremeno pisali i da Pejovićev dom vrijedi oko 800.000 evra.

Aco Pejović u više navrata isticao je da je porodica centar njegovog svijeta i da je najponosniji na akademske uspjehe kćerki.

"U privatnom životu su mi se dešavali lični gubici, koje sam veoma teško podnio i od čega se još oporavljam. Međutim, tu su i oni veoma srećni momenti poput diplomiranja na Medicinskom fakultetu moje srednje kćerke Marije. Učinila me je najponosnijim ocem na svijetu. Sve tri me svakog dana čine ponosnim ocem. Biljana i ja smo zahvalni Bogu na tome u kakve su ljude izrasle naše kćerke. Moram da priznam da smo uradili sjajan roditeljski posao", rekao je on jednom prilikom.

