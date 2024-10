Pomirili se Slavica Ćukteraš i Žika Jakšić: Bili ludo zaljubljeni prije 20 godina, a sad otkriveno sve o njihovom odnosu

Pjevačica je iznenadila sve vijestima o pomirenju sa čuvenim estradnim producentom.

Lijepa pjevačica Slavica Ćukteraš iznenadila je sve priznanjem da je sa nekadašnjim partnerom Žikom Jakšićem ponovo u dobrim odnosima.

Podsjetimo, njih dvoje su pre dvadeset godina bili ne samo poslovno, već i emotivno povezani, što poznati producent nije krio, a jednom prilikom je otkrio da je sa njom doživio ljubav, te da mu je i dalje draga.

- Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lijepe uspomene - ispričao je jednom prilikom Žika.

Pjevačica i producent danas su, po svemu sudeći ponovo u dobrim odnosima, tačnije, ponovo sarađuju što je Slavica i otkrila u emisiji "Amidži šou".

Tom prilikom je i promovisala svoju novu pjesmu s pjevačem Nenadom Jovanovićem poznatijem kao Nenad Blizanac.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića kako je došlo do saradnje, Nenad je krenuo da govori o situaciji, a Slavica je sve vreme pomno slušala šta njen kolega priča. U momentu kada je spomenuo ime Žika, u studiju su se svi zbunili, a nakon toga je Ognjen i pitao "Koji Žika?". Tada su svi počeli da se smiju u studiju, a pevačica je govorila sve vrijeme kolegi da ju je uvalio u problem.

Nakon što je on ispričao kako je došlo do toga da oni snime duet, voditelj je zamolio Slavicu da ona da svoj komentar, pa je pjevačica progovorila.

- Jao, nemoj da bude zabune. To je saradnja, kontakti - govorila je pevačica s osmijehom, a onda nastavila

- To nisi trebao da kažeš, ti ne treba da pričaš, ćuti - govorila je Slavica s osmijehom, a onda je riješila skrati priču.

- Uvalio si me druže... Radim na projektu već par mjeseci. Zamolila sam Žiku za pomoć. On mi je izašao u susret. On će biti zvanični producent mog novog albuma. Ne pravdam se, ovo je istina. Žika me je onda zvao i rekao da Nenad ima pjesmu i eto to se desilo. Jel sad okej? - pitala je Ćukteraš, sve vrijeme s osmijehom na licu.

