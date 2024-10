"Tajno sam otišao u Sarajevo, bio sam duboko povrijeđen": Emir Kusturica išao ulicama po mraku i pitao sebe jedno

Proslavljeni reditelj otkrio u emisiji da je tajno posjetio Sarajevo

Slavni srpski reditelj Emir Kusturica otkrio je da je tajno posjetio Sarajevo, svoj rodni grad, prije tri godine i to prvi put nakon rata devedesetih godina.

"Tajno sam jedne večeri otišao u Sarajevo da provjerim da li je isti broj stepenica koje sam opisao u knjizi, kojima sam se peo do osnovne škole 'Hasan Kikić', i da vidim da li je ta kuća koja mi je sijevala u snovima ili u nekim radnjama koje su bile vezane za nju veća ili manja od tog što sam ja zamislio", kazao je Kusturica za "Agape".

On je dodao da je to bilo čudno zato što je bila noć, pa je sve bilo "prigušeno".

"Nije bilo dovoljno svjetla, ali je bilo mnogo manje nego što je, recimo, jedna slika u dnevnim novinama... Kada je izašla moja prva knjiga, oni su nešto reagovali na to pa je u Vremenu izašlo... Te stepenice su bile slikane nekim širim objektivom pa je to izgledalo kao da se penješ na Trebević, na neko izletište. Međutim, kada sam došao tamo i ugledao te stepenice, to su bile kamene stepeničice koje nisu imale, kako bih rekao, kao kad odeš u Atinu pa vidiš mjesto koje je zapravo napravljeno po mjeri čovjeka. Kad odeš u Akropolj, odjednom vidiš sve. Tamo je to ličilo... Izazvalo je neku sjetu. U toj percepciji, taj prostor je mnogo ljepši u snovima nego u svojoj realnosti".

Kada se to desilo i koji je bio Kusturičin poriv?

"U novembru prije tri godine, sjeo sam u auto, otišao, provozao sam se. Poriv je bio da vidim da li je mašta zakazala i da li realnost može da negira maštu. Vidio sam da se moj put opisan u knjizi razlikuje u četiri, pet stepenika. Još imam snage i mogu da trčim, pa je zgodno bilo, jer da su me pojurili, mogao bih da zbrišem da me neko zaganja. A znao sam dobro te ulice i niko ne bi mogao da me uhvati. Znao bih tačno u koju udžericu da utrčim, pod koji tavan, jer tamo sam proveo djetinjstvo i učio da stid nije stečena kategorija"

Prepričao je i kojim ulicama je išao.

"Bio sam na Gorici, na tom mjestu Jabučice Avde 16 d, popeo sam se na Koševsko brdo, spustio sam se Ulicom Đure Đakovića, a sada govorim prema imenima ulica koje su bile kada sam ja bio tamo. Nisam uspio da vidim table od tog uzbuđenja... A, nije to onaj američki princip u kojem neprestano ponavljaju da su uzbuđeni. Nisam bio tako uzbuđen, već dubinski povrijeđen tom pozicijom, ne optužujući nikoga, već pitajući i sebe - zašto je baš tako moralo"

Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini Kusturica se nije vraćao u Sarajevo. "Nisam, niti ću to ikada uraditi! Kako da idem tamo gdje neka fukara može da me dohvati i u ime neke ludačke ideje mi razbije glavu! Ne plašim se, ali nemam potrebu da idem kod tih ljudi. Prošlo je dosta godina i ne bih sebi priuštio da idem među one čije mišljenje ne dijelim", rekao je ranije Kusturica.

Kusturica je potom ispričao i šta bi se dogodilo kada bi se poslije svega vratio u Sarajevo.

"Većina onoga što sam volio umrlo je u ratu. Što se tiče odlaska... Znate, jednom sam sanjao da sam u kolima i da se krijem... Ja sam tamo odrastao, napravio sam tamo dva filma i počeo sam da živim u Sarajevu. I onda bi neko mogao da pita kako to da ne želim da se vratim. Jednostavno bih tamo otišao bez ikakve emocije. Grad čine oni koji su tamo. A u ovih 20 godina mnogo toga se promijenilo i stvorio se novi sistem vrijednosti u koji se ja ne uklapam", rekao je Kusturica za "Agape".

